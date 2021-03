Vittime del Covid, il ricordo dinanzi al Comune: «Un dolore collettivo»

Come annunciato, anche a Corato è stato osservato un minuto di silenzio con le bandiere del Comune a mezz'asta in occasione della prima giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus. Alle 11, dinanzi al Palazzo di città, si sono ritrovati il sindaco De Benedittis, il presidente del consiglio Mazzone, il comandante della polizia locale Loiodice e parte della giunta comunale.

«Abbiamo celebrato questo minuto di silenzio insieme a tutti i sindaci del nostro Paese per esprimere vicinanza alle vittime del covid delle città italiane e della nostra città» ha detto il primo cittadino. «Una vicinanza che esprime un dolore personale ma anche collettivo che oggi si esprime con queste bandiere a mezz’asta e con la presenza dei sindaci all’ingresso del palazzo di città.

Ora dobbiamo guardare avanti e, nell’immediato, dobbiamo accelerare la campagna vaccinale. A Corato abbiamo allestito un centro vaccinale importante e molto grande. Poi dovremo guardare oltre: la scienza ci dice che saremo sempre più esposti a nuovi e aggressivi virus in quanto è saltato l’equilibrio ecologico. La risposta deve partire anche dalle città con una svolta ambientale che non si fa in un giorno. Ora si sta aprendo la stagione della progettazione per finanziare una riconversione verde della città. Questo è il nostro obiettivo e il nostro impegno in risposta al dramma che stiamo vivendo».