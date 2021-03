“Buchi di tensione”, aziende in difficoltà per i disservizi della rete elettrica. L'Aic protesta

"Buchi di tensione". Si chiamano così quei particolari fenomeni che determinano un abbassamento della tensione della corrente elettrica, provocando spesso danni alle apparecchiature. Nella scorsa settimana è accaduto diverse volte, con inevitabili problemi alle aziende della nostra città.

Lo denuncia l'Associazione Imprenditori Coratini che, in questi giorni, sta raccogliendo le segnalazioni di molti imprenditori. L'Aic si è già adoperata con un esposto indirizzato ai fornitori di energia elettrica e alle istituzioni. «L'8, 9 e 10 marzo - afferma Franco Squeo, presidente dell'Aic - nella mia azienda il disservizio si è verificato tutti e tre i giorni bloccando i flussi di produzione continua con conseguenti ritardi nelle consegne e un danno economico. Come me, anche altri imprenditori hanno segnalato lo stesso problema».

La causa di questi cali di tensione così frequenti, potrebbe derivare dalla forte presenza di nidi sui cavi elettrici nella zona industriale della città e quindi dalla carenza di manutenzione delle linee elettriche aeree. «Invito gli imprenditori che hanno subito questo tipo di disservizio a segnalarcelo - conclude Franco Squeo - affinché si possa fare fronte comune e tutelare il nostro tessuto produttivo».

Non solo danni alle aziende. Nella scorsa settimana alcuni residenti della zona Belvedere hanno lamentato un black-out di diverse ore nel pomeriggio di mercoledì 10 marzo. L'interruzione di corrente non è stata comunicata a tutti gli abitanti del quartiere come, invece, era avvenuto il 4 marzo, provocando enormi disagi.