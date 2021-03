Corato, numeri da zona rossa. Ecco il primo report settimanale di contagi e vaccini della Asl Bari

Numeri da zona rossa per Corato. Nella settimana che va dal 22 al 28 febbraio la nostra città ha fatto registrare 127 nuovi positivi con un tasso di nuovi casi su 100mila abitanti di 267,09. Numero superiore alla soglia di 250 nuovi casi prevista dal Cts per la collocazione in zona rossa. Nella settimana precedente e in quella successiva, i nuovi contagi a Corato hanno comunque sfiorato la soglia.

Dal 15 al 21 febbraio sono stati registrati 101 con un tasso su 100mila abitanti di 212,41. Dall'1 al 7 i nuovi contagi sono stati 115 casi con un tasso su 100mila abitanti di 241,85.

Il report. Questi i dati ricavati dal primo report settimanale pubblicato dalla Asl Bat. «La pandemia ci ha insegnato che corretta informazione e dati sono due dei pilastri fondamentali per comprendere la complessità della realtà e contrastare la diffusione del virus. - scrive l'Asl Bari - Questo primo report, che proseguirà a cadenza settimanale, vuol essere un contributo aggiuntivo a carattere informativo e divulgativo per addetti ai lavori, sindaci, cittadini e per le comunità da cui proviene una continua richiesta di notizie. Il report mira a intercettare questa domanda cercando di soddisfarla in modo chiaro, semplice e immediato, fornendo chiarimenti e statistiche sui contagi, le vaccinazioni e su situazioni rilevanti su cui è concentrata l’attenzione dell'opinione pubblica». Il report ASL Bari si compone di due sezioni: una dedicata all’andamento epidemiologico comune per comune e l’altra alla campagna vaccinale in corso. Il riepilogo dei nuovi casi fotografa la curva epidemica delle ultime tre settimane nell’intero territorio provinciale di Bari.

I dati provinciali. Si evidenzia il tasso dei nuovi casi ogni 100mila abitanti che, nel territorio provinciale di Bari è pari a 287, e quindi 21 comuni su 41 superano la soglia dei 250 casi per 100mila abitanti. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, in provincia di Bari sono state effettuate finora 133.064 somministrazioni, comprensive delle vaccinazioni eseguite in tutte le strutture sanitarie pubbliche e private presenti nel territorio della ASL Bari. Sul totale, fino al 12 marzo, sono stati vaccinati: 28.653 ultraottantenni e 19.683 operatori scolastici. È possibile visionare il report completo qui.