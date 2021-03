Corato in zona rossa: ecco cosa si può e cosa non si può fare

A causa del peggioramento dell'andamento epidemiologico, da oggi la Puglia torna in zona rossa. È quanto stabilito dall'ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia nazionale.

L'ordinanza sindacale. Partiamo dall'ultima ordinanza sindacale emanata da De Benedittis la settimana scorsa. Decadono (erano in vigore fino a ieri) la chiusura delle attività alle 20 e il divieto di stazionare e consumare bevande dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22, in diverse piazze e strade della città. Rimangono in vigore fino al 6 aprile la chiusura degli h24 dalle 18 alle 5 del giorno successivo e le limitazioni d'accesso agli uffici comunali.

In zona rossa non si può uscire dalla propria abitazione se non per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Resta il coprifuoco tra le 22 e le 5, su tutto il territorio nazionale.

Serve l’autocertificazione per gli spostamenti. Per qualsiasi spostamento, in qualsiasi fascia oraria, è necessaria l’autocertificazione, scaricabile dal sito del ministero dell’Interno.

Vietate le visite a parenti e amici (tranne a Pasqua). in base all'ultimo Dpcm non si possono raggiungere abitazioni private, nemmeno una volta al giorno. Quindi niente visite ad amici o parenti. A meno che non si tratti di persone non autosufficienti che necessitino di aiuto o assistenza (si rientra nei casi di necessità, ndr). Si può sempre fare rientro presso la propria residenza o domicilio. Il divieto di visita viene meno nel periodo di Pasqua. Dal 3 al 5 aprile, infatti, sarà comunque possibile spostarsi all'interno della propria regione verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, massimo due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni.

Sì alle seconde case. Si può raggiungere le seconde case di proprietà o in affitto (non valgono gli affitti brevi), anche al di fuori della regione di residenza. Occorre provare di avere titolo di affitto o proprietà precedente al 14 gennaio.

Negozi chiusi (ma edicole, ferramenta e librerie aperte). Sono chiusi i negozi al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Sono chiusi i mercati, i negozi di abbigliamento, di calzature e gioielli. Così come sono chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici. Ma sono aperti ipermercati, supermercati, discount. Come pure edicole, tabaccai, librerie, farmacie e parafarmacie, negozi di computer, elettronica, elettrodomestici, ferramenta, pompe di benzina, negozi di biancheria e di giocattoli, vivai.

Bar e ristoranti chiusi (ma ok a asporto e consegna a domicilio). Niente servizio al tavolo in bar e ristoranti. Resta consentita fino alle 22 la sola ristorazione con consegna a domicilio o asporto (con divieto di consumazione nelle adiacenze). Consentito l’asporto fino alle 18 dai bar. Asporto possibile fino alle 22 da enoteche e vinerie.

Tutte le scuole in dad. In zona rossa la sospensione dell'attività in presenza riguarda scuole di ogni ordine e grado, compresi asili nido, scuole dell'infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Ok all’attività motoria vicino casa. È possibile fare attività motoria (dunque passeggiare) in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo della mascherina. È consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale. Rimangono chiuse palestre e piscine.

Luoghi di culto. È possibile spostarsi per raggiungere il luogo di culto più vicino a casa. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.