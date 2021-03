Covid. Assistenza, sostegno psicologico e consegna spesa: ecco i numeri utili del Comune

I contagi sono in aumento e il Comune rilancia i numeri utili per fronteggiare l'emergenza da Covid 19. Eccoli di seguito:

Servizio di assistenza domiciliare a disabili ed anziani dedicato alle persone non auto-sufficienti positive al Covid, in attesa di tampone o in isolamento fiduciario: 080.9592402.

Sostegno psicologico telefonico e online effettuato tramite colloqui da un team di psicoterapeuti. È un servizio gratuito dedicato a tutta la cittadinanza del Comune di Corato: 340.7255189.

Consegna spesa alimentare e farmaci a domicilio. Il servizio è dedicato ai cittadini positivi al Covid, in quarantena fiduciaria e a chiunque si trovi in difficoltà. Le operazioni di consegna sono effettuate dalle associazioni iscritte all'albo della Protezione Civile: 366.7830016.