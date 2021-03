Bando “Qualità dell’abitare”: la Città metropolitana raccoglie proposte e suggerimenti on line

Tre eventi on line aperti a istituzioni, partenariato economico e sociale, associazioni e cittadini per condividere informazioni, raccogliere idee e proposte che andranno ad arricchire la proposta progettuale che la Città Metropolitana di Bari candiderà nell’ambito del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare” promosso dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Il bando si pone come obiettivo principale quello di ridurre il disagio abitativo nelle periferie, riqualificare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale rigenerando il tessuto socio-economico, incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, migliorare la coesione sociale e la qualità di vita dei cittadini secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (smart city).

I primi due incontri destinati al comitato economico sociale, enti, istituzioni, associazioni, ordini professionali si sono svolti in modalità videoconferenza nella giornata dell'8 marzo. Oggi, mercoledì 10 marzo, sempre in modalità on line, si terrà un incontro pubblico (la cui registrazione sarà successivamente trasmessa sulla pagina facebook della Città metropolitana di Bari) in cui saranno illustrate le proposte progettuali che l’Ente candiderà al bando nazionale.

Anche in questo caso, così come è avvenuto in occasione del Bando Periferie, la Città metropolitana di Bari sta svolgendo un ruolo di coordinamento nello sviluppo del proprio territorio candidando al “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” un’unica proposta progettuale, omogenea ed organica, sintesi di un’intesa attività di co-progettazione e co-pianificazione con tutti i 41 Comuni del territorio. Già da dicembre scorso, il gruppo di lavoro della Città metropolitana, composta da tecnici ed amministrativi, ha avviato una prima fase ricognitiva durante la quale i Comuni sono stati chiamati a compilare le proprie proposte progettuali finalizzate alla rigenerazione degli ambiti urbani individuati.

Il bando nazionale prevede un contributo 15 milioni di euro per ogni proposta ammessa al finanziamento per un numero massimo di tre proposte da poter presentare. La Città metropolitana intende presentarne tre articolate su altrettanti temi: Riqualificazione dei borghi storici, Recupero ambientale dei margini urbani e Welfare e periferie.

«Questo nuovo bando si articola in continuità con le opere in corso finanziate dal Bando periferie che anno dopo anno, stanno cambiando il volto delle periferie dell’area metropolitana di Bari. Da nord a sud, passando dai più piccoli ai più grandi Comuni, abbiamo ultimato quasi venti interventi tra nuovi parchi, impianti sportivi, aree ludiche per bambini, piste ciclabili e dispositivi di sorveglianza - afferma Michele Abbaticchio, vice sindaco metropolitano e delegato alla pianificazione strategica -. Il bando ‘Qualità dell’abitare’ è un’occasione da non perdere e si inserisce a pieno titolo nell’ampio progetto strategico di riqualificazione e rigenerazione del nostro territorio che stiamo portando avanti».