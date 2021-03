Orfana delle processioni del Santo, in piazza Cesare Battisti la città si riunisce per la celebrazione di San Cataldo Copyright: CoratoLive.it

9 marzo 2020. I titolari di bar, ristoranti e pizzerie scendono in piazza per protestare contro le chiusure. Quella sera il premier Conte comunicherà agli italiani l'istituzione del lockdown Copyright: CoratoLive.it

Il 9 marzo 2020 è un giorno che difficilmente riusciremo a dimenticare. Il primo lockdown ci fece capire che il coronavirus arrivato dalla Cina e che sembrava così lontano, avrebbe profondamente cambiato la nostra vita, stravolto completamente le nostre abitudini e ci fece sentire immediatamente più fragili.

Da quel giorno è passato un anno, un triste anniversario che cade proprio quando l'Italia piange 100.000 morti. Quel lunedì Conte apparve in tv annunciando che dall'indomani l'Italia sarebbe entrata in "zona protetta". Nel pomeriggio piazza Cesare Battisti fu teatro della pacifica protesta di titolari di pizzerie, bar e ristoranti, preoccupati ma probabilmente ignari di quello che le loro attività avrebbero dovuto sopportare nei mesi a venire.

E venne il lockdown. Le piazze si svuotano, le strade sono semi deserte, le serrande dei negozi abbassate. Il bollettino diventa una sorta di ossessione quotidiana e, in un clima quasi morboso, si attende che anche Corato venga toccata dal virus. Il 16 marzo il primo contagio in città: si tratta del 52enne Riccardo Mangano che morirà due mesi più tardi. Si apre la caccia all'untore, alimentata da un vergognoso tam tam on-line.

Nel frattempo la vita si rimodula per fronteggiare l'emergenza. Le scuole sono chiuse e - non senza enormi difficoltà - la Dad entra nel vocabolario di insegnanti, studenti e genitori. Anche le chiese non possono più accogliere i fedeli e le funzioni più importanti vengono trasmesse via streaming.

Corato, come tutta l'Italia, si stringe attorno al personale medico che è costretto a fare gli straordinari con il rischio concreto di contrarre il virus e ricorda le vittime che, soprattutto al nord, riempiono bare e cimiteri. All'Umberto I alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine salutano, in un momento di forte commozione, gli operatori dell'ospedale mentre al Comune il commissario straordinario Schettini e le istituzioni ricordano con un minuto di silenzio chi non c'è più.

L'estate si avvicina, la curva inizia ad abbassarsi e anche qui al Sud inizia a intravedersi la luce. Il 18 maggio è il giorno della riapertura di chiese, parrucchieri, bar, ristoranti. Mascherine e amuchina sono la regola, ma la città torna a prendere vita. Un mese più tardi i ragazzi, dopo tre mesi di didattica a distanza, affrontano una maturità inedita con tutte le misure anti-contagio del caso.

Tornano anche gli spettacoli teatrali all'aperto e Corrado De Benedittis inaugura il primo comizio in era Covid della storia della città. In entrambi i casi viene assicurato il distanziamento, le aree vengono recintate e contingentate e viene misurata la temperatura all'ingresso. Anche San Cataldo viene festeggiato così, senza le storiche processioni ma con una messa in piazza Cesare Battisti.

Scivolata via l'estate, con l'illusione di una libertà riconquistata, l'Europa piomba di nuovo nell baratro scuro della pandemia. I contagi, tra settembre e ottobre, aumentano vertiginosamente raggiungendo numeri ben più importanti rispetto alla prima ondata. Viene istituito il coprifuoco alle 22 e anche Corato, a quell'ora, diventa una città fantasma.

Tante le polemiche sul non rispetto delle regole: il dito viene puntato soprattutto sui giovani che non rispettano il divieto di assembramento. Il neosindaco Corrado De Benedittis chiude le piazze principali della città. Nel frattempo esplode il caso scuole, dove si registrano diversi contagi. Viene introdotta la didattica mista dopo un lungo braccio di ferro tra Regione e Tar: solo una piccola parte dei bambini rimane in classe, il resto segue le lezioni da casa.

Novembre è il mese più duro: i contagi sono ormai alle stelle anche nella nostra città raggiungendo il picco di 694 positivi a dicembre. In quattro Rssa della città si sviluppano importanti focolai, tanto che Corato viene citata dai media nazionali. Anche il numero dei morti cresce: sono il doppio rispetto alla media.

Mentre la Puglia rimbalza dall'arancione al giallo, diventando rossa durante le festività natalizie, arriva finalmente la notizia che tutti aspettavano: è pronto a prendere il via il grande piano vaccinale italiano. Il V-Day è il 27 dicembre: tra i vaccinati il coratino Fabrizio Diaferia.

Il 2021 si apre con un'importante notizia per Corato: il 10 gennaio viene inaugurato il drive-through di via Silvestri. Già a dicembre l'Ufficio Igiene cittadino aveva preso in carico il sistema dei tracciamenti, ora è possibile garantire in città una postazione per effettuare i tamponi.

Il resto è cronaca: i contagi sono tornati a salire e, a livello nazionale, si parla di nuove misure più stringenti fino a Pasqua. Anche i città aumentano i positivi e il sindaco De Benedittis è stato costretto a limitare la movida con l'ordinanza sulle piazze. Le scuole continuano ad applicare la didattica mista mentre diverse attività sono ancora chiuse come teatri, cinema e palestre.

Prosegue la difficile convivenza con il virus e si prospetta un'altra primavera difficile prima di un'estate che, si spera, possa essere cruciale, assieme ai vaccini, per buttarci alle spalle quest'incubo.