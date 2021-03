Otto marzo, il Cav "RiscoprirSì..." sottoscrive protocollo per i "negozi sentinella"

In occasione della giornata internazionale della donna, il centro antiviolenza “RiscoprirSì...” e una catena di negozi di abbigliamento intimo, con punti vendita presenti nei comuni di Andria, Corato e Ruvo di Puglia, siglano protocollo di intesa mirato all'avvio del percorso di collaborazione mirato a promuovere attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

«Attraverso tale protocollo - ha dichiarato la presidente del centro antiviolenza, Patrizia Lomuscio - la ditta si impegna a diventare "negozio sentinella" del centro antiviolenza “RiscoprirSì...” esponendo materiale informativo del servizio, ad installare presso i 3 punti vendita il porta dispenser realizzato da noi realizzato nell'ambito della campagna di sensibilizzazione “Non lavartene le mani” e a strutturare insieme alle nostre operatrici altre iniziative future che possano diffondere informazioni sui servizi offerti dal centro antiviolenza e "accompagnare" le donne che ne facciano richiesta nel percorso di avvicinamento al centro antiviolenza.

Oltre a ciò si impegna a prevedere la formazione in materia di violenza di genere e sui servizi di sostegno alle vittime del proprio personale affinché possano approfondire le loro conoscenze e le loro modalità di relazionarsi alle clienti, che in molti casi, sulla base dell'esperienza pluriennale nel settore, hanno trovato in alcune commesse un punto di riferimento per raccontarsi e chiedere aiuto.

In qualità di presidente del centro antiviolenza “RiscoprirSì...” non posso che ringraziare lo staff dell'azienda per la sensibilità mostrata nei confronti della tematica da noi trattata e per l'impegno assunto, oltre che della sensibilità sin da subito mostrata attraverso anche l'allestimento delle vetrine dei punti vendita in materia di prevenzione alla violenza di genere.

L’obiettivo principale - ha continuato Lomuscio - del centro antiviolenza è quello di promuovere il processo di consapevolizzazione della violenza di genere, come fatto che riguarda tutti e tutte, proprio perché è culturalmente costruito. Ed è proprio questo che da ormai dodici anni cerchiamo di fare. Il fatto che sempre più sono le persone, gli enti locali, le associazioni, le scuole e anche gli esercenti si rendono disponibili a collaborare con noi per fare "la loro parte" ci conferma che stiamo proseguendo sulla giusta strada ed è già sinonimo di cambiamento in atto».

L’altra iniziativa per la giornata dell’8 marzo: «inoltre, sempre nella giornata di oggi, interverremo a un evento di sensibilizzazione con il CPIA di Andria per presentare la campagna “Non lavartene le mani” e far conoscere le attività e gli obiettivi perseguiti del centro antiviolenza». Questo il link per poter seguire l'iniziativa https://meet.google.com/ers-bode-nwa .