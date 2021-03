Piazze "chiuse" nel weekend, gli esercenti: «Prima la salute ma non è solo colpa dei giovani»

Ieri sera è partito il weekend e, contestualmente, il divieto di stazionamento e di consumo all'aperto di bevande imposto dall'ordinanza emanata sabato scorso dal sindaco De Benedittis. La foto che vedete è stata scattata alle 20 in piazza Di Vagno. Poche le persone presenti e, in lontananza, si vede una pattuglia della polizia di Stato a presidiare l'area.

L'ordinanza vieta anche la vendita d'asporto, dopo le 18 del venerdì, sabato e domenica, di bevande. Una misura più stringente rispetto a quella in vigore in zona gialla che, come dichiarato dal sindaco, si è resa necessaria «a seguito del progressivo aumento dei contagi rilevato negli ultimi giorni oltre che del verificarsi di assembramenti in alcune piazze e vie della città».

Ma cosa ne pensano i gestori dei locali che si affacciano sulle piazze interessate dall'ordinanza? Se da una parte c'è forte rammarico per il risvolto economico che piega ancor di più gli esercenti in un momento difficile come questo, dall'altra c'è la consapevolezza che si tratti di una misura che tutela la salute pubblica.

«Difficile accettare questa decisione che ci penalizza ancor di più, però la capiamo anche se sono convinta che i ragazzi andranno a riunirsi altrove. Purtroppo manca il senso civico in generale, non solo tra i più giovani. - dice Mariella Strippoli dell'After, in piazza Sedile - La possibilità di uscire è sembrata quasi un liberi tutti. Spesso mi ritrovo a dire io alle persone di allontanarsi, di indossare la mascherina, nonostante sia responsabile solo di quello che accade all'interno del mio locale».

Poi lancia una proposta. «Perché non istituire un servizio d'ordine comunale che affianchi il lavoro delle forze dell'ordine? Delle figure di rappresentanza che aiutino noi gestori dei locali a mantenere l'ordine nelle piazze. Così si evitano assembramenti e comportamenti scorretti e noi possiamo lavorare più tranquilli».

A piazza Di Vagno, invece, galeotta fu la foto. Venerdì scorso sui social è apparso uno scatto che ritraeva la piazza piena. Una fotografia che ha alimentato il già forte dibattito sul tema. «La prospettiva dalla quale è stata scattata la foto non restituisce la realtà dei fatti. - chiarisce Aldo Acella del ToBeer - Altre foto da altre angolazioni mostrano una piazza meno popolata di quanto appaia dagli scatti che girano sui social. Probabilmente quelle fotografie hanno contribuito alla decisione dell'amministrazione». Rimane la delusione: «Stiamo cercando di attrezzarci con pranzi e delivery per non rimanere fermi. A questo punto speriamo in una buona stagione estiva».

Sulla stessa linea d'onda anche Anita Iurilli del Rocket King che aggiunge: «Accettiamo la scelta dell'amministrazione che ha avuto le sue buone ragioni per emanare quest'ordinanza. Però il mancato rispetto delle regole non ha età, ci sono tanti anziani che siedono sulle panchine senza mantenere la distanza e indossando male le mascherine. Non addebitiamo le colpe soltanto ai giovani».