Sono finalmente partiti i lavori per la ristrutturazione della facciata e del campanile della chiesa di San Benedetto, da almeno due anni in attesa di un intervento. Il primo settembre del 2018 una lastra in pietra si staccò dall’antico edificio e cadde sulla strada, fortunatamente senza creare danni a persone o cose. I vigili del fuoco certificarono l’assenza del pericolo di crollo ma anche la necessità di effettuare delle opere di manutenzione per mettere in sicurezza la struttura.

Da quel momento, dopo la messa in sicurezza, tutto è rimasto immobile, cristallizzato. La recinzione attorno all'impalcatura era diventata un ricettacolo di sporcizia e in quella zona è stato impossibile sostituire la pavimentazione come invece è avvenuto sul resto della strada nel 2018. Almeno fino a questa settimana quando è arrivato l'ok della curia (il committente dei lavori è l'arcidiocesi Trani-Barletta-Bisceglie).

«Siamo partiti lunedì con la revisione delle impalcature, - spiega l'architetto Rosalia Loiodice che dirigerà i lavori - ferme lì da due anni. Il progetto riguarda il restauro, consolidamento e risanamento conservativo del campanile, della facciata con il loggiato e delle coperture. Per il restauro delle superfici interne della chiesa, degli stucchi, degli altari, del matroneo con le grate lignee, e tutte le opere necessarie all’adeguamento liturgico, bisognerà attendere un secondo progetto».

Il costo dell'operazione è di mezzo milione di euro. Circa 350.000 euro saranno erogati, ad avanzamento dei lavori, dalla Conferenza Episcopale Italiana mentre la parte restante deve essere ancora finanziata. Con la somma già assicurata sarà garantita la messa in sicurezza e sarà svolta buona parte dei lavori ma, per completare totalmente il restauro di campanile, facciata e copertura sarà necessario recuperare anche gli altri 150.000 euro.

Il rettore della chiesa, don Sergio Pellegrini, è al lavoro per assicurare la conclusione dei lavori. Per ridare lustro alla chiesa storica, che affonda le proprie radici nel tredicesimo secolo, sarà necessario il contributo di imprenditori, associazioni o filantropi. «Ci auguriamo di terminare il recupero entro la fine dell'anno», auspica l'architetto Loiodice. L'elegante campanile che segna un punto di riferimento per chi arriva da Trani, è pronto a tornare a risplendere.