Partita la campagna vaccinale per le scuole coratine: dopo il Fornelli tocca al Cifarelli-Santarella

È iniziata ieri la campagna vaccinale rivolta agli operatori scolastici degli istituti scolastici di Corato. I primi a sottoporsi alla vaccinazione sono stati docenti e personale del circolo didattico Fornelli che si sono recati nella palestra della scuola primaria Valente di Molfetta. A disposizione, per il primo giorno, 300 dosi da dividere con i colleghi molfettesi. Giovedì 4 marzo toccherà invece a docenti e operatori del comprensivo Cifarelli-Santarella.

Fin qui le notizie certe. Da ieri, infatti, circola una bozza del cronoprogramma stilato dalla Asl per le vaccinazioni delle scuole della provincia, inclusi quasi tutti i restanti istituti di Corato. Il calendario vaccinale provvisorio indica che i comprensivi cittadini dovrebbero sottoporsi alla vaccinazione entro la fine di questa settimana, mentre le scuole superiori sarebbero in elenco la prossima settimana. Le date sono però ancora tutte da confermare, tanto che i dirigenti non hanno ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale.

La Asl Bari ha infatti informato i presidi saranno avvisati solo due giorni prima della vaccinazione stessa. Una circostanza che rende certamente più complessa l'organizzazione della didattica nei giorni designati per le sedute vaccinali.

Nei giorni scorsi, intanto, i dirigenti delle scuole superiori cittadine - Nunzia Tarantini per il Tannoia, Angela Adduci per l'Oriani-Tandoi e Savino Gallo per il liceo artistico Federico II - hanno inviato una lettera ufficiale al Dipartimento per la Salute e al sindaco De Benedittis chiedendo di poter mettere a disposizione le palestre delle loro scuole per snellire le operazioni vaccinali. Alla richiesta, ad ora, non è arrivata nessuna risposta. Nel cronoprogramma provvisorio, la sede per le vaccinazioni di tutte le scuole coratine è sempre l'istituto Valente di Molfetta.