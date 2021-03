Don Vito Martinelli apre le porte della sua parrocchia. «A disposizione come centro vaccinale»

La chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù potrebbe diventare centro vaccinale anti-Covid. Il parroco, don Vito Martinelli, offre gli spazi della chiesa per aiutare la campagna di vaccinazione.

«Questa idea mi frullava nella testa e nel cuore, da diversi giorni. Ho contatto il vescovo, monsignor Leonardo D’Ascenzo. Gli ho chiesto che cosa ne pensasse. La sua risposta è stata immediata: "Procedi pure". Io, fra l’altro ero sicuro della sua risposta positiva. Con un vescovo come il nostro, attento ai problemi sociali, come luogo in cui vivere il Vangelo”.

A parlare è lo stesso don Vito. «Prima il desiderio di uscire, tutti, fuori dalla pandemia. Poi, è arrivato il vaccino e ho cominciato a dire dall’altare quanto fosse necessario vaccinarsi per il bene di tutti. Infine - continua don Vito - mi sono detto che occorreva fare qualcosa di concreto».

«"Che cosa fare?", mi son chiesto. Qui in parrocchia gli spazi ci sono e sono ben attrezzati e cosa c’è di meglio da fare se non aprire la chiesa e metterla gratuitamente a servizio della campagna vaccinale? Adesso tocca alla politica e alle autorità sanitarie decidere. La disponibilità c’è tutta. Le porte della chiesa sono spalancate per questo servizio gratuito alla collettività».