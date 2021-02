Direzione Corato: «Intollerabile percezione di insicurezza. Ecco la nostra proposta»

Con una nota stampa, Direzione Corato esprime il proprio parere sulla questione sicurezza in città, proponendo una serie di soluzioni come il coinvolgimento degli istituti privati di vigilanza per pattugliare il territorio anche in orari notturni.

«La percezione di insicurezza nella città di Corato - si legge nella nota - è ormai a livelli non più tollerabili. Furti di ogni genere, violenze, microcriminalità, spaccio, incendi, accoltellamenti, minacce e aggressioni tengono oramai in ostaggio la nostra città.Non si può pensare di risolvere questa emergenza attraverso imprecisate ed effimere politiche sociali, che non possono avere gli effetti immediati di cui la città ha urgente bisogno. Non si può più aspettare: è il momento di agire con fermezza, mettendo a disposizione tutte le risorse disponibili. Servono provvedimenti rapidi e incisivi, altrimenti la situazione sarà definitivamente fuori controllo. Subito.

Direzione Corato proporrà nella riunione del 1 marzo della VI commissione consiliare l'immediata attuazione di un programma sperimentale e straordinario di "Sicurezza Urbana Integrata", finanziabile dal Comune con risorse immediatamente reperibili dal bilancio comunale.

A nostro avviso, è necessario attivare un sistema di cooperazione coordinato dalla Polizia Locale con tutti gli istituti di vigilanza privata operanti sul territorio comunale, per garantire il presidio di tutte le piazze e strade cittadine fino alle ore 24. Proporremo anche l'istituzione di un numero unico comunale, attivo 24 ore al giorno, al quale rivolgersi per segnalare situazioni di pericolo o di emergenza. La città ha bisogno di azioni concrete, non parole».