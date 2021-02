Proposta di legge antifascista, raccolta firme anche in piazza

Nelle piazze di Corato la raccolta firme per la proposta di legge antifascista di Stazzema e la campagna tesseramento.

Sabato 27 e domenica 28 febbraio, in alcune piazze della città, la costituenda sezione dell’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) promuoverà la campagna di raccolta firme per la proposta di legge antifascista di Stazzema denominata "Norme contro la propaganda e la diffusione di immagini inneggianti il fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti".

«L’iniziativa, diffusa a livello nazionale - spiegano i promotori - nasce in consapevolezza dell'urgenza di affrontare il problema della propaganda nazifascista in maniera efficace alla luce dei recenti atti di violenza, propaganda e odio che si manifestano anche attraverso i social. Contestualmente alla raccolta, la sezione locale sarà disponibile con un tavolino di tesseramento Anpi, per permettere ad ogni cittadino e cittadina di entrare nel mondo associativo antifascista nazionale e territoriale, contribuendo a mantenere viva la nostra storia locale e nello stesso tempo alimentando e promuovendo la cultura della pace e dell'antifascismo contemporaneo».

Di seguito luoghi e orari:

Sabato 28 febbraio ore 9-13 in via Sant'Elia

Sabato 28 febbraio ore 18-21 in via Duomo

Domenica 29 febbraio ore 9-13 in piazza Cesare Battisti

Domenica 29 febbraio ore 18- 21 in piazza Cesare Battisti

Verranno adottare tutte le regole per il distanziamento sociale previste dal decreto in vigore.