Addio a Teresa Tarricone, primo medico donna ad esercitare in città

Teresa Tarricone è stata il primo medico donna ad esercitare la professione in città. Ma per i suoi pazienti era più di una semplice dottoressa. Pietra miliare ed esempio per i suoi colleghi, riusciva ad instaurare con le persone di cui si prendeva cura un rapporto confidenziale, quasi materno. Ci ha lasciati due giorni fa (questa mattina le esequie) e tanti che l'avevano incrociata nella loro vita l'hanno ricordata con un pensiero. «L'affetto che provava per i suoi pazienti - spiega suo nipote Luca Amorese - era grande quasi quanto quello per la sua famiglia».

Nata nel '24 da una famiglia di contadini, scelse di fare il medico spinta dal desiderio di vincere il tabù che le persone avevano nei confronti della medicina. Lo raccontò a Franco Tempesta in un'intervista su Lo Stradone. «Ero al terzo liceo e studiavo con una mia amica, Menina Falco. Mi raccontò di una sua cugina che era morta lasciando sei figli perché si era vergognata di andare dal medico uomo. Per la maggior parte delle donne, e anche delle famiglie, era raro che si andasse dal medico: avveniva solo quando c'era un malessere molto grave. Scoprire che una mamma era morta abbandonando sei figli per la soggezione, mi spinse ad iscrivermi a medicina a Bari».

All'epoca l'università era ad appannaggio di pochi e le donne iscritte erano meno della metà di oggi. Cominciò il suo percorso nel 1944, quando la guerra infuriava ancora, c'era il coprifuoco ed era pericoloso rimanere per strada. Bisognava alzarsi alle 2 di notte per prendere la leggendaria ciucculatera, il treno che da Barletta arrivava fino a Bari. Un viaggio infinito che la portò a trasferirsi nel capoluogo per un breve periodo.

Si laureò nel 1950, assieme al futuro ministro Vito Lattanzio. Già prima di diventare medico di base abilitato dava consigli e suggerimenti alle donne che si rivolgevano a lei, meno timorose di interloquire con un collega maschio.

Corato era un paese rurale, dedito all'agricoltura e ancora fortemente analfabetizzato. «Molti pazienti si rivolgevano a lei in dialetto - racconta Luca - e doveva interpretare le loro parole per fare l'anamnesi. Tra le storie curiose che mi ha raccontato c'è quello che riguarda la supposta di glicerina, da poco diventata di largo consumo. C'era chi la scioglieva con l'acqua calda o la infilava nell'orecchio perché non la sapeva utilizzare». Questo simpatico aneddoto restituisce la cifra contadina di un'epoca tanto vicina ma così lontana.

Attraverso le parole di Luca è possibile ricostruire uno spaccato di come la dottoressa Tarricone svolgesse il suo lavoro nel suo studio, all'interno dell'appartamento dove viveva. «La mattina cominciava alle 7 e rimaneva in studio fino alle 11 quando iniziava il suo giro di visite ambulatoriali. Ricordo il libretto dove segnava tutti gli appuntamenti. Era piccino e molto spesso ma riusciva, in una sola paginetta, a scrivere tutto. Anche quando l'agenda era fitta, trovava il tempo per passare in ospedale da un suo paziente, per un semplice saluto».

Andò in pensione nel 1994 ma ha continuato ad ascoltare i suoi vecchi clienti, a dispensare consigli e ad essere confidente e madre, incarnando al meglio il ruolo di medico di famiglia con il suo approccio speciale. In quell'intervista su Lo Stradone disse: «Se dovessi tornare indietro mi reiscriverei senz'altro a medicina e farei il medico alla stessa maniera».