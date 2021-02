Cala il numero degli stranieri a Corato: in due anni ce ne sono 139 in meno

Il numero degli stranieri regolarmente residenti a Corato è in calo. Lo dicono i numeri incontrovertibili dell'Istat. Oggi sono 1.296 e in un anno la nostra città ne ha persi 65. 139 rispetto al 2018, ovvero da quando sono iniziati a diminuire.

In realtà Corato non è tra le città preferite dagli stranieri per stabilirsi. Rispetto all'ultimo censimento del 2011, Corato è tra le poche città pugliesi con una variazione del numero di residenti stranieri molto bassa (del 2.2%) e la percentuale rispetto al totale della popolazione cittadina è del 2.7%, minore rispetto alla media regionale (3.4%) e nazionale (8.4%).

Sempre meno stranieri, quindi, decidono di trasferirsi a Corato. A contribuire alla lenta decrescita di questi due anni c'è senz'altro l'emigrazione verso altre città o Paesi, il ritorno a casa e l'ottenimento della cittadinanza italiana per matrimonio, residenza o - per chi è nato qui - dopo il diciottesimo anno d'età.

L'arrivo di cittadini stranieri in città è cominciato negli anni '70, contestualmente con la prima ondata migratoria dal Marocco verso Spagna e Italia che si è intensificata durante tutti gli anni ottanta. All'inizio degli anni '90, invece, fu la volta degli albanesi. È ancora negli occhi di molti di noi il drammatico sbarco della Vlora a Bari, nell'estate del '91.

I primi dati disponibili, per quanto riguarda Corato, sono quelli del censimento del 2001. Quell'anno in città c'erano 371 stranieri, perlopiù marocchini, albanesi e rumeni. C'erano anche 3 apolidi, ovvero persone senza cittadinanza. In dieci anni la popolazione straniera si è triplicata. Il flusso migratorio si è aperto all'Africa centrale e all'Asia, attestandosi nella successiva decade.

Oggi gran parte dei nostri concittadini stranieri si è pienamente integrata. C'è chi ha messo su famiglia e chi ha aperto un'attività. La comunità più numerosa è quella marocchina con 355 persone, alla quale vanno aggiunti tutti coloro che hanno ottenuto la cittadinanza italiana in questi quarant'anni. Per numero è la terza più grande di tutta la Puglia dopo Foggia e Trani.

Seguono rumeni (341) e albanesi (174). In crescita i cittadini georgiani, quasi tutte donne. Sono 95 ed è la quinta comunità georgiana più grande in Puglia. 71 i centrafricani, con una spiccata presenza di nigeriani (33). 46 i sudamericani, soprattutto brasiliani (21) e venezuelani (17). Dai paesi dell'Ue - tolta la Romania - ce ne sono 41 con in testa i polacchi (18).

La lista completa

355 Marocco

341 Romania

174 Albania

95 Georgia

51 India

33 Nigeria

30 Cina, Macedonia

21 Brasile

18 Polonia, Tunisia

17 Venezuela

16 Cuba, Moldova, Ucraina

15 Senegal

13 Repubblica Dominicana

7 Regno Unito

6 Afghanistan, Algeria

5 Bosnia, Congo, Francia, Ecuador, Pakistan

4 Filippine, Gambia, Germania, Myanmar

3 Bangladesh, Costa d’Avorio, Ghana. Grecia, Lituania, Mali

2 Belgio, Bielorussia, Bulgaria, Cile, Egitto, Olanda, Russia, Slovacchia, Stati Uniti, Thailandia

1 Argentina, Burkina Faso, Giappone, Guinea, Iraq, Irlanda, Messico, Montenegro, Portogallo, Somalia, Tanzania, Uganda