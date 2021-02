Lavori sulla ferrovia, niente treni da oggi alle 14 fino a domani

Ordinanza scuola, le indiscrezioni dai sindacati: da lunedì 22 tutti gli studenti tornano a distanza

Politica

Stop" alla presenza per le prossime settimane per tutti gli ordini di scuola, inclusa l'infanzia. Eliminata la possibilità di scelta per le famiglie. Limite del 50% in presenza per classe per alunni con bisogni educativi speciali