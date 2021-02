Centro antiviolenza “RiscoprirSi: «Faremo prevenzione collaborando con il Comune»

Si è tenuto l'altro pomeriggio, nella sede di Corato del Centro antiviolenza “RiscoprirSi...”, in via Dante 59, l’incontro tra la presidente Patrizia Lomuscio e l’assessore alle politiche sociali e pari opportunità Felice Addario.

«Abbiamo avuto il grande piacere di incontrare il neo assessore alle politiche sociali e alle pari opportunità di Corato, Felice Addario» spiega la presidente. «Lo abbiamo informato sul percorso che abbiamo realizzato in questi anni nel territorio dell'ambito territoriale di Corato-Ruvo-Terlizzi, del percorso che è stato realizzato a livello regionale in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, delle criticità a cui bisogna cercare di fare fronte, delle iniziative in cantiere, di quanto avviene oggi all'interno del nostro servizio e nella rete territoriale dei servizi dell’ambito territoriale, nonché del percorso virtuoso che stiamo realizzando con l’equipe multidisciplinare di ambito che sta lavorando al protocollo sulle procedure di presa in carico integrata tra i sevizi della rete antiviolenza.

In qualità di Presidente del Centro Antiviolenza “RiscoprirSi...” ringrazio l'assessore per la sensibilità e l'interesse mostrati nei confronti della tematica oggetto delle nostre attività, nonché per il suo sostegno verso le attività che svolgiamo sin dall'inizio del suo mandato. Un ringraziamento speciale per aver voluto incontrarci nella nostra sede. Riteniamo tale gesto molto importante a livello simbolico, per noi una grande manifestazione di interesse nei confronti del nostro servizio, nonché di impegno pubblico nelle azioni di prevenzione e contrasto alla violenza che insieme a lui e a tutta l'amministrazione coratina che andremo a realizzare».