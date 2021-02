Forza Italia: «A noi una presidenza di commissione, ma restiamo all'opposizione»

«Apprezziamo l'apertura, ma resteremo all'opposizione». Lo sapere Forza Italia dopo che al consigliere del partito, Enzo Mastrodonato, è stata assegnata l'unica presidenza di commissione relativa alle minoranze.

«A poche ore dalla nomina delle Presidenze delle Commissioni Consiliari con piacere abbiamo appreso che i Consiglieri di maggioranza, unitamente ai colleghi dell'opposizione, hanno scelto e votato, al loro interno, le persone più rappresentative per esperienza e competenza» afferma Forza Italia in una nota. «Delle sette Presidenze designate, una, l’unica, quella allo Sviluppo Economico, è stata assegnata, al consigliere di Forza Italia, sig. Enzo Mastrodonato, persona esperta e professionalmente da sempre impegnata in questo settore che ci rappresenta e rappresenta soprattutto quella parte di elettori che ha creduto in Forza Italia.

Pur accogliendo piacevolmente questa apertura alla condivisione fatta ad una forza di minoranza, Forza Italia, unitamente al suo consigliere Enzo Mastrodonato, continuerà sempre a svolgere il suo ruolo di opposizione, costruttiva ma vigile, sull'operato dell'Amministrazione De Benedittis. L'occasione ci è pertanto gradita per augurare a tutte le commissioni ed ai rispettivi Presidenti un buon inizio di lavoro».