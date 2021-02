In edicola il nuovo numero de Lo Stradone con una storia di tossicodipendenza e rinascita

Una storia di droga e rinascita, quella che apre il numero di febbraio de Lo Stradone, in edicola da questa mattina. La copertina è dedicata a Pasquale Leone, ex tossicodipendente, rinato grazie alla fede e alla forza di volontà, ora imprenditore di successo che continua a tendere la mano verso chi, come lui, ne ha passate tante.

Il racconto, scritto da Marianna Lotito, è forte e dà speranza ed è affiancato da una fotografia attuale del mondo delle dipendenze a Corato. La preziosa testimonianza degli operatori del Sert di Ruvo, a cui fa capo la nostra città, ci aiuta a capire che l'emergenza è ancora tremendamente attuale: l'età media di chi viene segnalato al centro è sempre più bassa, domina la cocaina e crescono dipendenze che prima non esistevano, come quella del gioco on line.

A proposito di internet, con Francesco De Marinis e Aldo Piorito Diaferia abbiamo parlato del passato, del presente e del futuro della rete in chiave locale. Dagli albori, attraverso le parole di Aldo Capozza che a Corato gestiva uno dei primi provider, alle intuizioni di coratini che hanno creato dal nulla due aziende di successo: TopTalia e Azard. Fino alla nuova era dei servizi digitali della pubblica amministrazione, rivolti ai cittadini.

Nella sezione dedicata alla politica raccontiamo le "Prove tecniche di futuro" del centrodestra. Cosa sta accadendo dopo la sconfitta elettorale di ottobre scorso? Ce lo spiega Giuseppe Cantatore, attraverso le parole dei protagonisti.

Non manca la narrazione del nostro territorio, con due focus che riguardano agricoltura e turismo. A campagna olearia terminata, Stefania Leo illustra quali sono le strategie di vendita del nostro oro verde, con alcuni esempi virtuosi che provano a valorizzare il prodotto attraverso operazioni di marketing. Con Francesca Maria Testini e Roberto Ferrante, invece, scendiamo sotto il manto stradale, alla scoperta di chiese, cunicoli e tutto quello che Corato ha di prezioso nel sottosuolo.

Angela Iannone ha confezionato una bella intervista a Silvia Rita, la cantante coratina protagonista del programma tv All Together Now, che quest'inverno ci ha tenuto incollati alla tv a fare il tifo per lei. Il dietro le quinte e i segreti della sua esperienza su Canale 5.

Chiudiamo con l'editoriale. Quest'anno ricorrono vent'anni dalla morte di Padre Emilio D'Angelo, il fondatore del "giornalaccio". Marina Labartino, autrice del pezzo, ne racconta lo spirito. A lei, che al suo fianco muoveva i primi passi nel mondo del giornalismo, abbiamo affidato il ricordo.

Questo e molto altro su Lo Stradone di febbraio/marzo in edicola o tramite abbonamento (per info 080.8983954 o messaggio whatsapp al numero 389.21.70.180). Con 1 euro e 50 in più rispetto al prezzo di copertina potrete portare a casa il racconto illustrato di un personaggio storico della nostra città: "Storia di Corato a fumetti - Federico Quinto".