Mercoledì delle Ceneri: le parrocchie si organizzano per evitare funzioni affollate

Domani, 17 febbraio, è il Mercoledì delle Ceneri, celebrazione che dà il via alla Quaresima. Tutte le chiese della zona Pastorale, di comune accordo, hanno stilato un calendario per venire incontro alle esigenze dei fedeli e per evitare che le funzione siano affollate, venendo meno alle norme igienico-sanitarie prescritte in questo tempo di pandemia.

«Gli orari che seguono - scrivono i parroci - possono aiutarci a distribuirci durante l’arco della giornata favorendo anche i tempi per igienizzare gli stessi luoghi di culto. Vi auguriamo una Santa Quaresima con le parole di papa Francesco: “Cari fratelli e sorelle, ogni tappa della vita è un tempo per credere, sperare e amare. Questo appello a vivere la Quaresima come percorso di conversione, preghiera e condivisione dei nostri beni, ci aiuti a rivisitare, nella nostra memoria comunitaria e personale, la fede che viene da Cristo vivo, la speranza animata dal soffio dello Spirito e l’amore la cui fonte inesauribile è il cuore misericordioso del Padre”».

Gli orari

Chiesa Matrice: ore 10.00 - 18.30

Parrocchia Santa Maria Greca: ore 18.30 - 20.30

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù: ore 18.30

Parrocchia M.Ss. Incoronata: ore 8.30 - 17.00 - 18.30 - 20.00

Parrocchia San Francesco: ore 17.30 - 19.00 - 20.30

Parrocchia Sacra Famiglia: ore 9.00 - 18.00 - 20.00

Parrocchia San Gerardo Maiella: ore 8.00 - 18.00 -19.30

Santuario Madonna delle Grazie: ore 18.00 - 20.00

Parrocchia San Giuseppe: ore 16.30 - 18.30 - 20.00

Parrocchia San Domenico: ore 8.30 - 18.00 santa messa; ore 16.30 - 20.00 liturgia della Parola con imposizione delle Ceneri.