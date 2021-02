Giuseppe Cialdella sforna il biscotto a forma di Castel del Monte che valorizza il territorio

Valorizzare il territorio e la ristorazione locale con un biscotto. Così Giuseppe Cialdella ha dato vita al "Castellotto", il biscotto a forma di Castel del Monte che vuol essere una cartolina commestibile di Corato nel mondo. Un’idea apprezzata anche dalle istituzioni comunali. Il sindaco Corrado De Benedittis ha ricevuto lo chef in visita: «fare sistema: creatività, territorio, economia. L'amministrazione è al fianco» ha scritto il primo cittadino.

«Lavoriamo ogni giorno con turisti stranieri - spiega Cialdella - così abbiamo pensato di creare un biscotto che possa diventare un biglietto da visita da portare a casa o regalare come un souvenir». Nella pasta frolla a forma del famoso maniero federiciano ci sono ingredienti del territorio: semola di grano duro, mandorla Tuono, olio extra vergine d'oliva o burro, ma non d'alpeggio, bensì proveniente da una masseria dell'agro di Andria.

Fare sistema è una delle priorità dello chef coratino, tanto che anche il nome è frutto di una sinergia tra lo staff della Locanda dei Duchi e la community che segue i profili social del ristorante. Tra le tante proposte ha vinto Castellotto, un nome che è la sintesi tra la parola castello e otto, numero delle torri ed elemento di quel mistero che ancora oggi attira studiosi da tutto il mondo, desiderosi di svelare i segreti della costruzione voluta da Federico II di Svevia. E poi Castellotto fa rima con biscotto.

Al momento il Castellotto non è in vendita: si può conquistare l'ambito biscotto solo andando a pranzo alla Locanda dei Duchi. L'idea è di offrirlo a chi, consumato il pasto, abbia voglia di avventurarsi sulla collina per visitare il Castel del Monte. Poi, dato che la visuale dal ristorante è perfetta, si può "rimpiazzare" il vero castello con quello di pasta frolla per foto altamente "instagrammabili".

Ma Cialdella guarda oltre: il biscotto ha già attirato l'attenzione di alcuni imprenditori della zona. Il Castellotto sarebbe perfetto come omaggio di benvenuto o companatico per le colazioni di alberghi o B&b di Andria e Corato. Ma pare che ad essere interessati siano anche aziende di Bari, Napoli e addirittura siciliane. Forse, scomparsa la moneta da un centesimo, sostituirla con un appetitoso biscotto può essere un buon modo per raccontare al mondo una delle belle patrimonio dell'Unesco che svetta qui, a due passi da casa nostra.