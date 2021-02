Da Cohansie a Raggi di sole, un pullmino «per far circolare l’amore del loro operato»

"Le Buone idee trovano terreno fertile". Questa è la frase enunciata nello spot BuonCampo e in questo lockdown altre Buone idee sono nate per nuove strategie e modalità di ripartenza delle attività. Il progetto BuonCampo, sostenuto dalla Fondazione Vincenzo Casillo, in questa pandemia, oltre alle dirette Facebook nelle quali ha dialogato con le associazioni ed esperti del terzo settore, si è fatto portavoce di molti bisogni.

«Quando parliamo di sociale e di volontariato - affermano da Buoncampo, il portale che mette in rete persone, enti no profit e risorse per coltivare progetti - parliamo il più delle volte di persone dal cuore grande che accolgono ogni giorno grandi sfide, anche se è da considerare purtroppo anche un aspetto doloroso di quanto abbiamo vissuto: alcune associazioni non hanno retto il peso di questo fermo forzato e si sono ritrovate costrette a chiudere drasticamente i battenti poiché la scarsa disponibilità finanziaria le ha messi a dura prova.

È accaduto alla Cooperativa Cohansie che dal 1992 ha gestito un Centro polivalente per persone diversamente abili a Corato. Obiettivo fondamentale del centro è stato quello di favorire l'autonomia della persona disabilità. Un’associazione che chiude non è un’associazione che muore perché porta con sé il bagaglio esperienziale di anni e di belle emozioni vissute, insieme alla crescita dei propri utenti. Si impara a considerare famiglia il personale, i volontari e gli assistiti, non c’è distinzione e ogni singolo dono si mette in comunione con tutti.

In particolare c’è una storia che vi vorremmo raccontare. Si tratta della donazione di un pulmino attrezzato per le persone diversamente abili, che la cooperativa Cohansie, dopo la decisione di chiusura, decide di destinare a terzi. La stessa ha chiesto aiuto a noi che, come BuonCampo, nel nostro terreno fertile seminiamo sogni, storie e facciamo germogliare, attraverso la rete, bisogni e desideri perché non restano inesauditi. Martina Fariello, responsabile del progetto BuonCampo, ha subito intercettato il bisogno dell’associazione Raggi di Sole Onlus che circa un anno fa aveva comunicato la decisione di voler acquistare un pulmino utile agli spostamenti nelle città limitrofe e nello stesso comune, dei propri ragazzi diversamente abili per le attività educative all’aperto e sportive.

Raggi di sole, costituita nel 2016, è un’associazione di genitori coratina il cui scopo è favorire il benessere dei propri figli, ragazzi con disabilità e delle loro famiglie, attraverso il miglioramento della loro autonomia, dell'inclusione sociale affermando "nessuno è diverso" e della loro socializzazione. Le loro attività sono finalizzate anche all’inserimento nel mondo del lavoro ed alla riorganizzazione di un nuovo modello del “dopo di noi” per poter migliorare la qualità di vita delle famiglie. Vogliamo augurare ad Angelo Semeraro, presidente, e tutto lo staff un grande in bocca al lupo per la ripresa delle attività.

Ringraziamo la cooperativa Cohansie che ha bussato alla porta di BuonCampo per una donazione mirata che ha saputo guardare al bisogno e ringraziamo soprattutto gli operatori ed i volontari dell’associazione che purtroppo ha dovuto cessare le sue preziose attività. Vorremmo impegnarci perché storie simili non si ripetano ma abbiamo bisogno della sensibilità di tutti nel promuovere una cultura di fraternità che coinvolga tutte le nostre scelte di cittadini con una particolare attenzione a tutti coloro che vivono situazioni di disagio. Siamo certi che l’amore del loro operato continuerà a circolare attraverso le ruote di questo mezzo».