Tornano ad accendersi i riflettori del PalaLosito poco meno di un anno dall'ultima gara ufficiale. Era il 1° marzo del 2020 e la squadra di Prima Divisione del Basket Corato affrontava la Fidens Giovinazzo per quello che - esclusa l'attività giovanile - è stato l'ultimo match prima dell'arrivo del Coronavirus. Nelle 24 ore precedenti l'ultima gara casalinga della Nuova Matteotti Corato, con la Juve Trani, davanti ad un pubblico numeroso e ancora senza mascherine.

Sono state le ragazze della Polis Corato a saggiare nuovamente il parquet dell'impianto di via Don Albertario, nell'esordio stagionale contro la Sportilia Bisceglie. La partita è stata ovviamente disputata a porte chiuse.

Da venerdì 5 febbraio le società sportive coratine sono tornate ad allenarsi al palazzetto, rimasto chiuso dagli inizi di marzo 2020 a causa della pandemia e, successivamente, dell'assenza di un gestore della struttura. Il Comune ha affidato temporaneamente alle società la gestione del PalaLosito e del tensostatico, in attesa di affidamento ad un soggetto terzo.

«Quella vissuta oggi è stata sicuramente un'emozione forte ed è stata una bellissima serata di sport a prescindere dal risultato e dall'assenza del pubblico. - ha dichiarato Antonio Marulli, presidente della Polis e del Basket Corato - Stare tutti questi mesi lontani dal campo non è stato uno scherzo. Oggi riparte lo sport in sicurezza e questo ci rende felici e orgogliosi».

La partita è finita 3 a 0 in favore delle esperte biscegliesi che possono contare, tra le altre, sull'ex Vicenza, in A1, Viviana Dominko e sulla coratina Ramona Roselli. «Ringrazio tanto le ragazze. - ha commentato coach Annagrazia Matera Si sono messe a disposizione nonostante avessero una sola settimana di allenamento nelle gambe, contro un'avversario che si è rafforzato e punta ai playoff. Infatti ho chiesto loro di affrontare la gara come se fosse un allenamento».

«La federazione ha deciso di sospendere le retrocessioni. Per questo - conclude l'allenatrice andriese - il mio impegno quest'anno sarà di far crescere la squadra, in un periodo complesso e pericoloso come quello che stiamo vivendo per via del virus. Tutte avranno il loro spazio».

Domenica prossima le ragazze saranno di scena a Potenza mentre il mondo del basket attende l'ufficialità dei calendari 2020-2021. Basket Corato e Nuova Matteotti sono pronte a scendere di nuovo in campo.