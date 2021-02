I positivi sono 120, risalgono i contagi in città. De Benedittis: «Preoccupato del ritorno a scuola»

Salgono nuovamente i contagi in città. A comunicarlo, con una nota, è il Comune che diffonde i dati aggiornati forniti dalla Asl Bari. Gli attualmente positivi in città sono ora 120, mentre nell'ultimo aggiornamento (in quel caso i dati erano stati forniti dalla Prefettura) erano 84.

La nota fornisce anche altri dati locali sulla pandemia. Dal dicembre scorso, a Corato si sono registrati in totale 803 positivi, di cui 660 i guariti e 23 deceduti.

Preoccupato il sindaco De Benedittis: «Si registra una preoccupante inversione di tendenza. Il virus è presente e picchia duro. Sono molto preoccupato dal ritorno in presenza nelle scuole degli studenti. Il mio invito pressante è di optare per la didattica a distanza. Inoltre, essere in zona gialla, non significa "liberi tutti". Invito alla massima osservanza delle misure di sicurezza nelle attività commerciali.Non possiamo rovinare il lavoro eccellente fin qui fatto. Se sarà necessario, valuterò l'adozione di provvedimenti drastici».