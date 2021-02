"Facciamo Conoscenza", il Comune aderisce al progetto candidato al bando contro le povertà educative

Il Comune di Corato aderisce al progetto "Facciamo Conoscenza! Relazioni e percorsi di comunità per una crescita condivisa", candidato dalla cooperativa sociale Zorba di Terlizzi, dalla parrocchia Sacra Famiglia di Corato e dall’associazione “Tra il Dire e il Fare” di Ruvo al bando contro le povertà educative promosso dall’Agenzia per la coesione territoriale. Oltre alle tre organizzazioni capofila, nella rete sono coinvolte altre associazioni dell’ambito territoriale oltre ai comuni di Ruvo e Terlizzi.

Qualora approvato, grazie al finanziamento di quasi 500mila euro, il progetto intenderà contribuire a frenare il fenomeno dell'abbandono scolasticoattraverso interventi socio-educativi ed artistici di diverso genere. Tutti orientati a promuovere e consolidare una comunità educante che prova a prendersi cura delle opportunità dei minori nel territorio.

La proposta è così strutturata: un'offerta formativa diversificata di oltre mille ore orientata ad offrire nuove forme di apprendimento per i ragazzi, attraverso laboratori pratici e metodi cooperativi che incentivano il dialogo e la coesione dei gruppi di lavoro; 3 sportelli ed un ciclo di 12 incontri di orientamento allo studio e al lavoro, aperti a ragazzi e famiglie, per esplorare il tema della "scelta" come capacità di lettura delle proprie ambizioni e volontà, come consapevolezza dei propri mezzi e dei propri limiti. Il percorso è orientato sia al passaggio scuola media-scuola superiore, sia al passaggio scuola superiore-mondo del lavoro; promozione di un festival di 6 settimane con attività artistiche, laboratoriali e seminariali nei quartieri periferici dei tre comuni, finalizzate a coinvolgere ragazzi, famiglie e attività produttive economiche e culturali del territorio; sostegno scolastico attraverso la creazione di attività di doposcuola e lo sviluppo di un app/portale utile come una sorta di “banca del tempo” peer to peer per il sostegno scolastico reciproco dei ragazzi.