“Maria che scioglie i nodi”: un quadro in memoria delle vittime coratine del Covid

Una tradizione recente è la devozione alla Madonna col titolo “Maria che scioglie i nodi”. Lo stesso Papa Francesco, all'inizio del suo pontificato, ha espresso grande ammirazione e affetto alla Madre di Dio in questa immagine così tanto coinvolgente.

L'artista coratino Gregorio Sgarra l’ha dipinta con la sua particolare tecnica. Ne è nato così un quadro - dono di una famiglia di Corato che ha chiesto di restare anonima - a memoria e ricordo di tutte le vittime del Covid in città, «affinché la Beata Vergine Maria possa sciogliere il nodo di sofferenza e amarezza per i tanti che piangono la loro assenza e possa donare consolazione e pace a chi in questa pandemia ha perso certezze e lavoro».

Questa mattina l'opera verrà benedetta nella parrocchia Maria SS. Incoronata da don Gino De Palma e poi rimarrà esposta in modo permanente nella stessa chiesa.

La storia di Maria che scioglie i nodi. Il nobile tedesco Wolfgang Langenmantel e sua moglie Sophie avevano problemi coniugali ed erano sull’orlo del divorzio. Wolfgang, sconvolto, si recò dal sacerdote gesuita Padre Jakob Rem per avere una consulenza. Successivamente i due iniziarono a pregare insieme la Beata Vergine Maria per il matrimonio di Wolfgang ad ogni loro incontro. Durante l’ultimo incontro, avvenuto il 28 settembre 1615, Wolfgang consegnò a Padre Rem il nastro nuziale che era stato utilizzato durante la sua cerimonia per legare insieme la coppia come simbolo di unità. Padre Rem prese il nastro, lo sollevò accanto a un’immagine della Madonna delle Nevi e chiese alla Vergine Maria se voleva “sciogliere i nodi” del matrimonio di Wolfgang. Il nastro quindi si allentò, completamente sciolto e diventò di un colore bianco candido. Anche se non furono forniti dettagli precisi, Wolfgang e Sophie si riconciliarono dopo l’accaduto. Il primo riferimento a Maria come “scioglitrice di nodi” risale al II secolo ad opera di Sant’Ireneo. Il Santo infatti affermava: “Il nodo della disobbedienza di Eva fu sciolto dall’obbedienza di Maria”.

L’origine dell’immagine. Il nipote di Wolfgang e Sophie, Padre Hieronymus Langenmantel, diventato prete, chiese che fosse realizzato un dipinto in ricordo della storia. Johann Melchior Georg Schmittdner dipinse quindi l’immagine intorno all’anno 1700. Il quadro descrive Maria che scioglie i nodi. L’angelo sulla destra le porge il nastro annodato, mentre l’altro sulla sinistra tiene il lato non annodato e ce lo presenta. Maria inoltre schiaccia la testa di satana, chiara rappresentazione della sua Immacolata Concezione. La colomba sopra la sua testa invece simboleggia il suo sposo, lo Spirito Santo. Nella parte inferiore dell’immagine infine compare San Raffaele Arcangelo che accompagna Wolfgang in cammino verso un monastero. L’opera è esposta nella chiesa di St. Peter am Perlach ad Augusta, in Baviera, in Germania.