Covid, Lopalco: «Puglia gialla, ma rischio ancora molto elevato»

«Sono convinto che la classificazione in zona gialla sia da prendere con estrema prudenza. Capisco la stanchezza dei cittadini e di alcuni operatori economici che non ce la fanno più, però zona gialla non significa liberi tutti, zona gialla significa che possiamo permetterci qualche cosina in più rispetto alla zona arancione, ma che comunque il rischio è ancora comunque elevato».

Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Per Luigi Lopalco, parlando con Radionorba del passaggio della Regione, da domani, dalla fascia arancione a quella gialla. «Faccio un appello ai cittadini - ha sottolineato l'assessore - comportiamoci come se nulla fosse cambiato, facciamo le stesse cose che facevamo la scorsa settimana perchè siamo in inverno e di virus in circolazione ce n'è ancora tanto».