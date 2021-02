Convegno sul deposito rifiuti radioattivi: tra i relatori Mario Tozzi e il sindaco De Benedittis

Il movimento politico terlizzese "La Corrente" ha promosso per questa sera un seminario informativo sul tema del Deposito Unico Nazionale Rifiuti Radioattivi e Parco Tecnologico. Come è noto, l'agenzia italiana per il nucleare ha individuato, tramite una Proposta della Carta delle Aree Potenzialmente Idonee pubblicata il 30 dicembre del 2020, 67 aree idonee per l'allocazione dei rifiuti radioattivi. Di queste ben 17 ricadono tra Puglia e Basilicata, nelle province di Bari, Matera, Potenza e Taranto (segnatamente nei territori dei comuni di Altamura, Gravina, Matera, Laterza, Genzano di Lucania, Oppido, Irsina, Bernalda, Montalbano Jonico, Montescaglioso).

Il movimento politico terlizzese ha organizzato l'incontro - che si svolgerà on line - coinvolgendo alcuni esperti e divulgatori attivi in campo scientifico, anche a livello nazionale, per informare e sensibilizzare su un tema delicato, che concerne la salute e la sicurezza pubblica.

"Come si arriverà alla scelta dell’area idonea? Cosa prevede la procedura in atto? Quali implicazioni per i territori? Quali rischi? Quali opportunità?", è la sequenza delle tracce tematiche su cui si discuterà domani sera. Tra i relatori del convegno telematico vi sarà anche Mario Tozzi, ricercatore del Cnr e noto divulgatore scientifico televisivo; Salvatore Valletta, presidente Ordine dei geologi della Puglia; Corrado De Benedittis, sindaco di Corato; Loretta Moramarco, assessore all’Ambiente del Comune di Altamura; Francesco Tarantini, Presidente Parco nazionale dell'Alta Murgia; Marco Carlucci, geologo e attivista de La Corrente.

L'incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook ufficiale de La Corrente a partire dalle 19.