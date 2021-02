Raddoppio ferroviario, domani chiuso il passaggio a livello di via Giappone

Continuano i lavori per il raddoppio della tratta ferroviaria Andria-Corato. Per consentire le opere di armamento ferroviario, il 9 febbraio dalle 7 alle 17 - e comunque fino al termine dei lavori - via Giappone verrà chiusa al traffico veicolare e pedonale in corrispondenza del passaggio a livello che conduce verso la strada esterna via vecchia Trani.

A stabilirlo è un'ordinanza dirigenziale emessa dal Comune di Corato. I residenti e coloro che dovranno raggiungere le attività industriali e commerciali della zona, sono invitati ad utilizzare il percorso alternativo che transita da via Gigli, via Trani, sp 378 e strada esterna via vecchia Trani.