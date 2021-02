"Coronavirus", ma non solo: ecco cosa cercano i coratini su Google

Cosa hanno cercato i coratini su Google nell'ultimo anno? Attraverso Google Trends, strumento messo a disposizione dall'azienda di Mountain View, è possibile rilevare quali sono gli interessi degli utenti, che parole cercano e quali sono gli argomenti più dibattuti. Se i dati nazionali sono ricchi e restituiscono uno spaccato della nostra società, più complesso è analizzare i dati locali.

Ci vengono in soccorso le query associate, ovvero quelle parole che vengono di solito accompagnate al termine chiave, nel nostro caso "Corato". Il periodo che abbiamo preso in considerazione è quello degli ultimi 12 mesi mentre abbiamo circoscritto le ricerche agli utenti pugliesi, il dato più locale a disposizione. L'analisi riguarda le parole che hanno avuto l'incremento maggiore nella ricerca rispetto all'anno precedente e le parole più cercate in assoluto.

Al primo posto tra le parole che hanno avuto l'incremento di ricerca maggiore rispetto all'anno precedente, associata alla nostra città, non poteva che esserci "coronavirus". Il picco maggiore è stato registrato a cavallo tra il 15 e il 21 marzo, quando il tema virus deflagrò in Italia e fu imposto il primo lockdown. Il 16 marzo Corato fece i conti con la prima positività e, in quel periodo, si scatenò una vera e propria caccia all'infetto. Al secondo posto c'è il volantino di una nota catena di discount (in classifica ce ne sono almeno cinque di supermercati e catene) mentre al terzo posto figura la parola necrologi.

Tema associabile al Covid è senz'altro quello dei laboratori. Tra i termini che hanno avuto la maggior impennata c'è anche uno dei centri analisi cittadini che effettua tamponi. In questo caso il periodo più intenso della ricerca è riferito ai mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021.

Al primo posto tra le parole più cercate c'è "corato live", il nostro portale d'informazione che, nel 2020 ha fatto registrare numeri record con quasi 3 milioni di visualizzazioni. Il picco più alto nella ricerca è stato quello del primo turno delle amministrative di settembre.

Al secondo posto il servizio necrologi presente nei top 25 anche con altre diverse combinazioni di parole chiave. In quest'ultimo caso, una impennata di ricerche è stata effettuata soprattutto in corrispondenza della seconda ondata, da novembre ad oggi. Una ulteriore conferma, se mai ce ne fosse bisogno, dell'impatto della pandemia sulla nostra città in termini di decessi. Terzo posto per un evergreen: meteo corato, nonostante il lockdown ci abbia spesso tenuti bloccati in casa. Nei primi 25 anche diverse richieste di info utili come "ospedale corato" e "comune di corato" e ben tre negozi di elettronica della città.

La più curiosa e allo stesso tempo quella che più ci fa piacere sia presente? "avis corato", tra le prime dieci tra quelle che hanno avuto un maggiore incremento rispetto ad un anno fa. Segno che anche durante la pandemia non è venuto meno l'interesse per la donazione.