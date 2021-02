Giornata di raccolta del farmaco, è possibile donare anche a Corato

Dal 9 al 15 febbraio si svolgerà la XXI Giornata di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico. Chi vorrà partecipare a questo gesto di carità, potrà andare in una delle oltre 5mila farmacie che aderiscono all’iniziativa e acquistare uno o più medicinali da banco per i bisognosi perchè nessuno debba più scegliere se mangiare o curarsi. Al momento, a Corato aderiscono all'iniziativa le farmacie Sant'Elia e Samarelli.

Quest’anno, per ovvi motivi di sicurezza, sabato 13 febbraio, il giorno simbolo della raccolta, i volontari non potranno essere presenti nelle farmacie, ma saranno fuori, se le condizioni metereologiche lo permetteranno. I farmaci donati saranno consegnati agli enti assistenziali del nostro territorio che offrono cure e medicine gratuite alle persone indigenti.

«Crediamo che, oggi come non mai, sia necessario che quante più persone partecipino all’iniziativa» commentano dalla Diocesi. «Anzitutto, perché ce n’è davvero bisogno. La crisi economica innescata da quella sanitaria ha reso povere tante persone, e ha spinto in una condizione di ulteriore marginalità chi povero lo era anche prima. Inoltre, affinché il Paese possa riprendersi e guardare all’orizzonte con speranza, servono testimonianze di grande umanità. Servono esempi, come quelli dei nostri volontari che, gratuitamente, dedicano il loro tempo ai più poveri, così come ci ha ricordato il Santo Padre il 19 settembre 2020, ricevendo Banco Farmaceutico in udienza privata: “Cari amici, vi ringrazio molto per il servizio che svolgete a favore dei più deboli. Grazie di quello che fate. La Giornata di Raccolta del Farmaco è un esempio importante di come la generosità e la condivisione dei beni possono migliorare la nostra società e testimoniare quell’amore nella prossimità che ci viene richiesto dal Vangelo”.