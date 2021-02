"L'amore ai tempi del covid", Onda d'urto organizza una giornata dedicata ai test sierologici

L’associazione ”Onda d’urto Corato” e il centro di laboratorio analisi cliniche “Pivelab” dei dottori Piccarreta e Vernice organizzano la giornata “L’amore ai tempi del covid”.

Nella giornata di domenica 14 febbraio, infatti, sarà possibile effettuare il test sierologico con dosaggio anticorpi anticovid IGG - IGM totali qualitativi in metodo elettrochemioluminescienza valido per tutti i pazienti senza distinzione di età, per chi non ha mai effettuato alcun test di screening anticovid e per chi si è già negativizzato.

Il test di svolgerà presso il laboratorio “Pivelab” in via Matteo Renato Imbriani 1 b ed è richiesta una simbolica oblazione liberale per supportare l’associazione.

Per info e prenotazioni presso la sede di Onda d’urto corato in via Verdi 42 giovedì 4 febbraio dalle 10 alle 11.30; giovedì 4 febbraio dalle 17 alle 18.30; venerdì 5 febbraio dalle 10 alle 11.30; domenica 7 febbraio dalle 10 alle 11.30. È obbligatorio l’uso della mascherina.