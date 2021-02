Avevamo parlato di Donato Altamura nel marzo scorso, pochi giorni dopo l'istituzione del primo lockdown per contenere il Coronavirus, all'epoca nemico ancora misterioso. Attraverso la sua testimonianza raccontammo come Hong Kong stava tenendo bassa la linea dei contagi e come la grande città-stato del sud est asiatico si fosse organizzata rapidamente nel fronteggiare il virus.

Un anno prima della nostra lunga chiacchierata Donato aveva fondato, assieme ad un suo amico italiano, Beyond Plastic, progetto imprenditoriale con una mano tesa all'ambiente. Il core business dell'azienda è la vendita all'ingrosso b2b (ovvero ad altre aziende come alberghi e ristoranti) di prodotti plastic free. «Ho sempre lavorato nel mondo del food - ci spiega Donato - e non sono mai riuscito a trovare, qui ad Hong Kong, prodotti ecosostenibili per la cucina. Così abbiamo deciso di commercializzarli noi, cercando produttori che avessero gli standard qualitativi adeguati ad un mercato della ristorazione di lusso come quello di Hong Kong».

Ad esempio, c'è questa pellicola alimentare fatta di farina di mais, completamente biodegradabile e apprezzatissima nelle cucine hongkonghesi. «Abbiamo svolto tanta attività di ricerca in un anno per trovare prodotti certificati che rispondessero alle esigenze alte di ristoranti e alberghi stellati. All'inizio è stata molto dura ma ora siamo a buon punto». Sicuramente la pandemia, nella sua tragicità, ha dato una mano con l'aumento di asporto e delivery. Ad Hong Kong diversi alberghi si sono riconvertiti per ospitare persone in quarantena. «Abbiamo stretto alcuni accordi commerciali con strutture di questo tipo. Il monouso è utilizzatissimo. In un anno vanno via 50.000 box per il cibo»,

Beyond Plastik non è solo contenitori in canna da zucchero. Ci sono vestiti in cotone organico, deodorante all'olio di cocco e carta igienica in bambù. «Un ettaro di bambù produce carta quanto 10 ettari di alberi e cresce 10 volte più in fretta. Qui è molto amata per via del packaging che ho fatto disegnare da un designer coratino, Alfonso Zitoli». Tra i prodotti in vendita c'è anche un pizzico di coratinità: olio extravergine d'oliva della cultivar coratina, prodotto qui da noi.

Alla base dell'impresa messa su dai due soci italiani non c'è solo il profitto. C'è soprattutto la voglia di tracciare la strada per un futuro più pulito. Alla vendita di prodotti ecosostenibili, Beyond Plastic associa anche un'intensa attività di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente, organizzando veri e propri incontri per ripulire le spiagge di Hong Kong. «Frequentando le meravigliose spiagge hongkonghesi ci siamo resi conto della grande quantità di rifiuti che il mare porta a riva. Abbiamo cominciato a ripulirne una da soli e con Beyond Plastic abbiamo allargato l'iniziativa anche agli altri. Oggi, in media, ci sono 70-80 volontari di tutto il mondo che ci aiutano a raccogliere tonnellate di rifiuti».

Un paio di volte al mese i volontari si rimboccano le maniche e raccolgono bottiglie di plastica, pezzi di barca e perfino copertoni. «Scegliamo spiagge abbandonate, difficilmente accessibili perché lì nessuno pulisce e i rifiuti si sedimentano. Una volta abbiamo trovato uno strato di un metro di polistirolo che copriva interamente la sabbia». E il governo? «Cerchiamo di sensibilizzare anche loro, chiedendo di aiutarci. Per ora ci danno una mano solo nel trasporto del bustone di plastica verso i centri di smaltimento».

«Sappiamo benissimo che è impossibile ripulire definitivamente tutte le spiagge, la quantità di plastica nei mari è enorme. Cerchiamo, però, di cambiare la mentalità delle persone, educarle al rispetto per la terra. Ognuno deve fare la sua parte nel suo piccolo. Solo così possiamo salvare il pianeta».