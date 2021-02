Boom della canapa in Puglia. Anche a Corato c'è chi investe nel settore

Domani sarà un giorno importante per la canapa. Si riunirà per la prima volta il tavolo di filiera della canapa industriale, istituito a dicembre dal Ministero delle Politiche Agricole per valorizzare un settore in costante crescita e regolarizzarlo una volta per tutte.

In cinque anni la produzione di canapa in Puglia è decuplicata. Un fenomeno esploso grazie ad una legge regionale del 2017 sulla promozione di questo tipo di filiera. Pochi sanno, però, che l'Italia era la seconda nazione al mondo per produzione di canapa industriale fino agli anni '70, soprattutto nel campo tessile. La crescita delle fibre sintetiche e una campagna demonizzante della cannabis per uso ricreativo l'hanno letteralmente fatto scomparire.

«Sono tanti gli agricoltori che hanno notato la stabilità del mercato della canapa e hanno deciso di introdurla nelle loro campagne o riconvertire le loro abituali colture», commenta Aldo Saccotelli, socio con Michele Lotito di Sensimilla, store che commercializza diversi prodotti della canapa. «Siamo agli inizi di febbraio e il prodotto coltivato da noi è già terminato, segno che la richiesta è molto alta».

Il territorio, poi, è ideale per svilupparne la coltivazione. «Noi, come Sicilia, Sardegna o Calabria abbiamo le condizioni ideali per permettere alla canapa di esprimere il suo potenziale. - spiega Saccotelli - È molto simile all'uva per tipo di terreno utilizzato e condizioni atmosferiche necessarie. Dove la vite prospera, crescerà bene anche la canapa».

Qui a Corato c'è chi ha deciso di investire nella canapa. È il caso di Ivan, 30 anni, che ha trasformato la passione per la terra, sviluppata nell'appezzamento della villa dove vive, in una vera e propria azienda agricola specializzata in cannabis, assieme alla sua famiglia. «Coltivo all'aperto e in serra, senza pesticidi ma ho introdotto insetti predatori e concimo con materiale 100% organico. Il mio è un prodotto estremamente sicuro».

«Ho seguito dei corsi - racconta - e mi sono sempre tenuto informato. Ho capito, così, che la canapa è una pianta miracolosa, dai mille usi e dalle mille proprietà. Nel frattempo mi sono unito a diverse associazioni di categoria, alle quali aderiscono anche medici e farmacisti. È incredibile come persone con gravi patologie abbiano migliorato la propria vita con la canapa prescritta dal medico specialista».Per la sua azienda, nata nel 2017, il tavolo istituzionale è un'occasione importante: «Finalmente ci siamo, dopo lunghi anni di controverse interpretazioni della legge, anche da parte delle forze dell'ordine. Per commercianti e agricoltori ci sono stati degli inconvenienti».

Tra i clienti di Ivan c'è proprio Sensimilla - nata nel 2018 - che offre, tra i suoi prodotti, principalmente cannabis light e hashish con un valore di thc inferiore allo 0.5, quindi legali per le leggi italiane, oltre a oli essenziali, borse, prodotti in tessuto e anche un kit per poter coltivare la pianta in casa ad uso personale.

«Le applicazioni della canapa sono tantissime - dice Aldo Saccotelli - dall'uso alimentare con un olio di semi molto proteico fino all'uso edilizio. A Bisceglie c'è uno stabile costruito interamente con mattoni di canapa, dalle caratteristiche uniche (il progetto "Case di luce", diventato anche oggetto di studio)».

Non mancano i clienti. «Ne abbiamo diversi che ormai si sono fidelizzati. Persone che non cercano lo sballo dato dall'elevata presenza di Thc, ma relax e benessere. Vogliono assaporarne i gusti e gli odori. Il rischio di comprare cannabis e hashish per strada, oltre al fatto che non è legale, è quello di acquistare sostanze rischiose per la salute. Chi acquista da store legali, invece, fuma un prodotto sano».