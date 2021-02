Rientro a scuola, andamento lento: quasi il 50% all'Ipc Tandoi, solo 37 studenti al Tannoia

Quasi il 50% all'Ipc Tandoi, solo 37 studenti al tecnico Tannoia. Nel mezzo, il liceo artistico Federico II e il classico Oriani con una percentuale che oscilla tra il 30 e il 40%. È variegata la mappa del rientro a scuola negli istituti superiori della città, con differenze anche piuttosto marcate da un plesso all'altro. Se alcune classi sono tornate interamente in aula, altre sono rimaste deserte e altre ancora sono risultate divise a metà tra presenza e didattica a distanza.

«Per rispettare il limite del 50% imposto dall'ordinanza regionale, abbiamo pensato di disciplinare la frequenza dei ragazzi non dividendo a metà ogni singola classe, ma alternando la presenza delle intere classi» afferma la dirigente dell'istituto superiore Oriani-Tandoi, Angela Adduci. «Metà delle classi dell'istituto verrà a scuola una settimana mentre l'altra metà farà lezione da casa, e viceversa. In questo modo è possibile assegnare ai gruppi più numerosi le aule più grandi, garantendo al meglio il distanziamento interpersonale. Circostanza, questa, che si aggiunge alla sanificazione effettuata ogni due giorni con la macchina acquistata all'inizio dell'anno».

Il piano di accoglienza è comune sia al professionale che al liceo classico, eppure ci sono state delle differenze in termini di frequenza.

«Ieri al Tandoi si sono regolarmente presentati quasi tutti gli studenti delle classi individuate per la frequenza in questa settimana, per un numero che sfiora il 50%» prosegue la dirigente. «All'Oriani, invece, alcune classi hanno deciso di restare a casa e la presenza si è quindi attestata attorno al 30%».

Due grossi problemi restano comunque ancora insoluti. «Il primo è quello del trasporto pubblico» sottolinea Angela Adduci. «Non abbiamo avuto alcun tipo di comunicazione da parte delle aziende di trasporti e le corse sono rimaste sempre le stesse senza alcuna integrazione. Ancora una volta siamo stati noi a doverci adattare. In più, resta ancora tanta confusione sul piano del tracciamento dei contagi. Anche del piano regionale per il rientro a scuola in sicurezza che doveva entrare in vigore ieri, non c'è traccia: è validissimo, ma mi sembra utopistico».

Diversa la situazione all'istituto tecnico Tannoia, dove studenti e famiglie hanno quasi interamente optato per la didattica a distanza.

«Negli ultimi quindici giorni erano tornati a frequentare la scuola circa 50 studenti alle prese con i laboratori» spiega la dirigente Nunzia Tarantini. «Ieri, quando ci aspettavamo un aumento dei ragazzi nelle classi, abbiamo invece registrato addirittura un calo, con sole 37 presenze».

In una classe si è addiritttura presentato un solo alunno. «Probabilmente continua a pesare questa grande responsabilità data alla famiglie che devono decidere se mandare i propri figli a scuola oppure no» ipotizza la preside. «Nell'incertezza, molti hanno evidentemente scelto di non tornare. La cosa peggiore è che forse alcuni stanno iniziando a credere che la didattica a distanza sia uguale se non migliore di quella in presenza. Ed è una cosa grave».

Discreta la percentuale di studenti in presenza anche al liceo artistico Federico II.

«Ieri sono tornati in classe 270 studenti tra turno diurno e serale, più o meno il 35% della popolazione scolastica. Se consideriamo solo il diurno, la percentuale sale al 45%» dice il dirigente Savino Gallo. «Non avendo problemi di spazio nell'istituto, i ragazzi sono stati tutti collocati al meglio, con le classi più numerose nelle aule più grandi e rispettando adeguatamente le distanze interpersonali».

Il problema resta la cosiddetta "didattica mista". «È un problema estramemente complesso» afferma Gallo. «Ho invitato tutti i docenti a utilizzare la rete Lan, in modo da limitare i problemi che avremmo avuto con il wi-fi. Eppure qualche disagio di connessione non è mancato. Tecnologia a parte, per i docenti è molto complicato seguire sia gli studenti in classe che quelli collegati da casa. La didattica digitale integrata resta evidentemente un palliativo e pensare che possa sostituire la presenza è un'opera di fantasia. Quello che abbiamo alle spalle - conclude - non è un anno perso, ma devo dire onestamente che i ragazzi hanno appreso davvero poco».