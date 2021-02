La Regione assegna fototrappole e contributi per la rimozione di rifiuti. Ma Corato non c'è

Il tema dell'abbandono dei rifiuti è sempre stato molto attuale. Solo pochi giorni fa ci è giunta l’ennesima segnalazione da parte di un cittadino che ritrae una strada di campagna completamente ricoperta di rifiuti, lasciati lì illecitamente. Tra plastica, lastre di vetro e buste dell'immondizia fanno capolino anche alcuni pneumatici.

Tra le soluzioni a un problema dilagante, causato soprattutto dall'incivilità di alcuni nostri concittadini, c'è l'utilizzo delle fototrappole. Strumenti che permettono di identificare e denunciare gli sporcaccioni ma che possono essere utilizzate anche in altri ambiti legati all'ambiente.

Il 7 dicembre l'Ager (Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti) aveva invitato gli Enti locali ad aderire alla presentazione di una richiesta per ricevere un totale di 1.007 fototrappole in comodato d'uso gratuito.

Il numero delle fototrappole per ogni Ente che ne faceva richiesta (la scadenza era fissata al 21 dicembre) era proporzionale ad una serie di fattori legati all'estensione del territorio, alla popolazione e ai flussi turistici.

Nella graduatoria stilata dall'Ager, però, Corato non c'è: 135 sono state le richieste degli enti, 131 quelle approvate. Tra i comuni vicini Trani ne ha ricevute 8, come Ruvo e Terlizzi. 10 per Bitonto, 14 per Molfetta, ben 30 per Barletta. Mancano all'appello anche Andria e Bisceglie.

In questi giorni abbiamo provato a chiedere sia all'Ager che all'amministrazione se il nostro Comune abbia o meno presentato domanda e, nel caso in cui l'avesse fatto, il motivo della mancata approvazione. Ma finora non abbiamo ricevuto risposta.

Invece è sicuramente stata presentata domanda per un altro bando legato ai rifiuti e all'ambiente, questa volta indetto dalla Regione Puglia. Il bando (pubblicato il 1° ottobre 2020 con scadenza il 10 novembre 2020) prevedeva lo stanziamento di un milione di euro di contributi (700 mila destinati ai comuni, 300 mila ai consorzi Asi) per interventi di rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati su aree private.

Corato, come detto, la domanda l'ha presentata il 10 novembre, ma è stata rigettata per mancanza di documentazione.