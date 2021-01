Al via i lavori per la biblioteca comunale. Museo del territorio alternativa per la consultazione

La biblioteca comunale si rifà il trucco e, in questi giorni, sono stati trasferiti i libri - alcuni molto antichi - il mobilio e tutti i suppellettili. Verranno portati nel Museo del Territorio mentre una parte più piccola sarà spostata nei locali deposito in piazza Sedile (la vecchia Pretura).

Un trasloco dal costo complessivo di 8.269 euro che servirà per permettere all'impresa che ha vinto la gara d'appalto di rimettere a nuovo gli ambienti, sia dal punto di vista strutturale che tecnologico, a partire dal secondo piano dello stabile adibito a sala conferenze.

La ristrutturazione della biblioteca rientra in un corposo finanziamento di poco più di 1 milione e 300mila euro, ottenuto nel 2018 dall'amministrazione Mazzilli e rientrate nel Por 2014-2020. «Finanziamento salvato in extremis, che rischiava di andare perso per precedenti difficoltà», ha scritto il sindaco De Benedittis su Facebook.

I lavori, verosimilmente, andranno avanti per un anno circa. Nel frattempo sarà fruibile uno spazio per poter consultare i libri? La biblioteca è chiusa da marzo, ovvero da quando è subentrata l'emergenza sanitaria e non è stata riaperta neanche quest'estate, proprio in previsione dei lavori. Ad oggi, con l'attuale dpcm, le biblioteche sono ancora chiuse in zona arancio e rossa mentre sono a disposizione dell'utenza soltanto in zona gialla o bianca.

In attesa che la nostra regione cambi colore, l'amministrazione comunale sta studiando delle soluzioni alternative per poter rendere accessibili i volumi. In primis quella di riaprire il Museo del Territorio dove sono stati spostati tutti i libri.

L'edificio di via Trilussa è chiuso ormai dal 2 gennaio 2019 a causa della scadenza della convenzione con Sistema Museo ma l'obiettivo del sindaco è riaprirlo in ottica di una riprogrammazione complessiva, e adibire alcune stanze alla consultazione.

Una sistemazione temporanea, in attesa della consegna della rinnovata biblioteca che, proprio la settimana scorsa, ha salutato il suo storico direttore, Antonio Capogna, andato in pensione.