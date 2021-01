Richiedono somme di denaro a nome del Comune. Da Palazzo di Città: «Nessuna autorizzazione»

Si presentano come segreteria del Comune di Corato per ottenere somme di denaro utili a finanziare un progetto di pubblica utilità. Questa la segnalazione, giunta da diversi coratini che si sono rivolti a Palazzo di città per chiarire la faccenda.

Nel pomeriggio il sindaco ha diramato un breve comunicato per mettere in guardia i cittadini.

«Avendo ricevuto numerose segnalazioni riguardanti una presunta segreteria del Comune di Corato, che richiede alle aziende somme di denaro a nome del Sindaco per un progetto di pubblica utilità, si comunica, alla cittadinanza, che nessuno è autorizzato a richiedere soldi a nome del Comune, anche in presenza di gratuiti patrocini. Inoltre, non e’ in corso alcun sondaggio commissionato dal Comune di Corato».