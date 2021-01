La giornata della memoria è stata celebrata mercoledì scorso ma, proprio ieri, il volto di un altro coratino vittima della violenza nazista è uscito dall'anonimato di un nome su una lapide e la sua fotografia è stata pubblicata sul muro della memoria del sito piroscafooria.it. Si tratta di Pasquale Berardi, nato a Corato il 6 agosto del 1911 e morto a 32 anni nel naufragio del piroscafo Oria. Quel giorno perirono 4.200 persone e ben 29 coratini.

La storia è raccontata nel secondo volume del libro scritto dal professor Pasquale Tandoi, "Corato in camicia nera" dal quale estrapoliamo alcuni passaggi.

Nella notte tra l’11 e il 12 febbraio del 1944 ci fu un’ecatombe di coratini. Ne morirono ben 29 nell’affondamento del piroscafo norvegese Oria. La nave, requisita dai tedeschi, salpò l’11 febbraio 1944 da Rodi nell’Egeo alle 17,40 per il Pireo, il porto di Atene. A bordo più di 4000 soldati italiani prigionieri che si erano rifiutati di aderire alla RSI e al nazismo dopo l’armistizio dell'8 settembre 1943 e che dovevano essere trasferiti come forza lavoro nei lager del Terzo Reich. L’Oria era stipata all’inverosimile e aveva anche un carico di bidoni di olio minerale e gomme da camion.

Durante la notte, alle prime ore del 12 febbraio, colto da una tempesta, il piroscafo affondò presso Capo Sounion, a 25 miglia dalla destinazione finale, dopo essersi incagliato nei bassi fondali prospicienti l’isola di Patroklos. I soccorsi, ostacolati dalle pessime condizioni meteo, consentirono di salvare solo 37 italiani, 6 tedeschi, un greco e 5 uomini dell'equipaggio.

La tragedia, che si consumò in pochi minuti, fu ignorata per decenni. Eppure si sapeva per filo e per segno come fossero andate le cose. Per avere una qualche idea della tragica fine dei coratini, c’è la drammatica testimonianza di Pietro Sordi, uno dei pochi sopravvissuti al naufragio:

«L'11 febbraio ci trovammo nel piazzale del porto commerciale di Rodi, 4032 italiani; dopo pochi minuti fummo imbarcati, cioè, “imbarattati” come le sardelle, in una nave da carico di circa quattromila tonnellate di cui non ricordo più il nome, ma sentii dire che era una nave norvegese. Messi uno sopra l’altro con furia e forza da certi disgraziati tedeschi, che per sollecitare e mandarne più del carico, ti accompagnavano per le due scalette di legno che dalla coperta scendevano in stiva e che poi ci levarono rimanendo con un buco di circa due metri quadrati per respirare.

Completato il carico anche sulla coperta della nave, arrivammo alle ore 17, pochi minuti dopo la nave lasciò la banchina, dando noi tutti l’ultimo addio alla bella cittadina e all’isola maledetta di Rodi. L'11 febbraio era una serata grigia e nuvolosa, il vento gelido fischiava attraverso gli alberi della nave, intanto il mare si gonfiava sempre più. Arrivati al largo del porto la nave cominciò a fare l’altalena e lì dov’ero io in stiva, uno vomitava sulle ginocchia del compagno, l’altro sulla spalla, il terzo sbuffava sulla faccia del compagno mentre dall’alto ci arrivavano pezzi di gallette, sugo di scatolette in acidità. Tutta la nave era piena di singhiozzi, di lamenti, di dolore.

Il naufragio avvenne a causa della gran burrasca trovata in mare, e il comandante capitano sbagliò rotta ed andò a cozzare contro uno scoglio dell’isola. Dopo che le acque mi buttarono alla riva della costa greca, i tedeschi mi presero e mi portarono al campo di concentramento di Gudì (Atene) compresi gli altri superstiti».

Per anni i coratini periti nell’acque greche furono considerati “dispersi”, cioè non ufficialmente deceduti. Nessuno comunicò ai parenti il luogo e le modalità dell’affondamento. Erano semplicemente scomparsi. Per i loro cari fu impossibile sfogare il dolore tutto in una volta, ma fu un piangere la loro morte piano piano, a tratti, con una alternanza di momenti di preghiera e di speranza. Una speranza sempre più flebile.

I nomi dei coratini morti nella tragedia

Apollonio Michele, Ardito Antonio, Berardi Pasquale, Bevilacqua Cataldo, Bucci Arturo, Buonomo Filippo, Cicco Giuseppe, Di Gennaro Giuseppe, Ferrante Francesco, Ferrara Giuseppe, Lamarca Albino, Leone Giuseppe, Loiodice Francesco, Loiodice Michele, Maldera Ettore, Mintrone Michele, Paganelli Cataldo, Paganelli Salvatore, Perrone Cataldo, Petrone Domenico, Petrone Francesco, Petrone Pasquale, Soldano Vincenzo, Strippoli Filippo, Tedone Giuseppe, Tota Michele, Vilella Pasquale, Zitoli Luigi, Zitoli Michele