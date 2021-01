Studenti pendolari: «Ancora poche corse, abbiamo poca fiducia per il 1° febbraio»

«Non sembra sia cambiato niente da ottobre scorso»: è questa la conclusione, tra lo sconsolato e l’adirato, a cui sono giunti diversi studenti pendolari delle superiori che in questi giorni, cautamente, hanno ricominciato a frequentare in presenza per le attività laboratoriali o per l'alternanza scuola-lavoro.

«In previsione dell’eventuale rientro dalla prossima settimana – ci racconta uno studente coratino che frequenta un istituto di Andria – abbiamo deciso di “testare” il sistema dei trasporti e andare a scuola per i laboratori. Le corse a disposizione sono sempre le stesse, in particolare sulla tratta Andria-Corato e Andria-Trani, con l’aggravante che ora i bus possono viaggiare con una capienza massima del 50%. I controllori, al ritorno da Andria verso Corato martedì alle 14, hanno fatto rispettare questa regola e alcuni di noi sono rimasti a terra. Io mi sono fatto venire a prendere dai miei genitori, altrimenti avrei dovuto aspettare un’ora per l’altra corsa».

Ma il problema riguarda tutte le città “viciniori”: Terlizzi, Ruvo di Puglia, Andria, Trani sul cui territorio si muovono, anzi, si muovevano, centinaia di studenti ogni giorno.

Già a ottobre il problema dei trasporti era stato forse l’input principale alla sospensione delle lezioni in presenza, mentre i numeri dei contagi avevano ricominciato la corsa e i servizi di medicina territoriale erano andati in affanno: ora i genitori, dopo questi pochi giorni di “prova”, non nutrono molte speranze e hanno deciso, nella maggior parte dei casi, di optare per la didattica a distanza per la prossima settimana, di sondare il terreno. Ma sembra un cane che si morde la coda: i servizi di trasporto aumenteranno anche se non ci saranno utenti? E se invece il numero degli studenti pendolari aumentasse fino a raggiungere il limite della capienza dei mezzi, quanto ci vorrà questa volta per gestire “l’emergenza”?

Il 1° febbraio si avvicina: domani, dalle 11.00 alle 13.00, i rappresentanti degli studenti di alcune scuole del territorio incontreranno in videoconferenza il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano per esporre le problematicità relative alla didattica nel periodo emergenziale quali l’efficacia della didattica digitale integrata, l’efficienza della formazione basata sull'alternanza presenza-distanza, le problematiche relative agli studenti pendolari.