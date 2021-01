"Giornata della Memoria", il ricordo della Comunità braccianti attraverso le parole di Liliana Segre

La Comunità dei braccianti di Corato celebra la Giornata della Memoria attraverso le parole di Liliana Segre, superstite dell'Olocausto e testimone della Shoah.

«Un altro Giorno della Memoria per ricordare il 27 Gennaio 1945 quando le truppe sovietiche dell’Armata Rossa arrivarono ad Auschwitz svelando al mondo l’orrore del campo di concentramento, uno dei luoghi del genocidio nazista, liberandone i pochi superstiti» scrive la Comunità braccianti. «Non c’è modo più efficace che ricordare quell’orrore, e farlo conoscere alle nuove generazioni, con il racconto di chi l’ha vissuto, come Liliana Segre, che parlando delle leggi razziali ha detto: ʺun giorno di settembre del 1938 sono diventata l’altraʺ.

So che quando le mie amiche parlano di me aggiungono sempre ‘la mia amica ebrea’. E da quel giorno, a otto anni, non sono più potuta andare a scuola. Mio papà e i nonni mi dissero che ero stata espulsa. Chiesi perché, mi risposero che ci sono delle nuove leggi e gli ebrei non possono fare più una serie di cose. Se qualcuno legge a fondo le leggi razziali fasciste capisce che una delle cose più crudeli è stato far sentire invisibili i bambini. Non ho mai perdonato, come non ho dimenticato la Shoah. Ad Auschwitz per un attimo vidi una pistola a terra, pensai di raccoglierla. Ma non lo feci. Capii che io non ero come il mio assassino. Da allora sono diventata donna libera e di pace".

Questa testimonianza deve indurci a rottamare ogni e qualsiasi atteggiamento di indifferenza e ambiguità - conclude la Comunità braccianti - terreno di fecondazione in tante parti del mondo di ʺprivazione della libertà, guerre di aggressione, negazione dei diritti umani, razzismo, odio, intolleranzaʺ».