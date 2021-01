L'Università della terza età ricorda "Edith Stein"

L'Università della terza età "Edith Stein" ricorda la figura a cui è intitolata: una donna ebrea, filosofa, carmelitana, martire ad Auschwitz.

Il fondatore don Nicola Giordano volle con Pina Masciavé intitolare l'UTE a questa santa e pensatrice della nostra storia contemporanea già nel 1999, un anno prima dell'istituzione della Giornata della Memoria.

Il ricordo di Edith Stein, per via delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, si svolgerà on line (sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell'UTE) venerdì 29 gennaio alle 19. Interverranno sui tratti biografici - Natascia Berardi - Presidente UTE "Edith Stein" e, sulla ricerca filosofica ed il contesto storico, Corrado Nicola De Benedittis - sindaco di Corato e docente di storia e filosofia.