"Memorie Attive", il Comune celebra la Giornata della Memoria

Domani, mercoledì 27 gennaio, alle 19:30, in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Corato, il sindaco e l’amministrazione comunale celebreranno in sala verde, la Giornata della Memoria con un incontro dibattito dal titolo “Memorie Attive”.

La Giornata della Memoria è una ricorrenza internazionale fissata nell'anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, avvenuta il 27 gennaio 1945, ad opera dell’Armata Rossa Sovietica. Liberazione che mise finalmente fine alle politiche di sterminio nazifasciste.

«Chiara, dev’essere, in tutti e tutte noi, la netta consapevolezza che rigurgiti d’odio, pregiudizi razzisti e antisemiti, attraversano le profondità più oscure delle nostre società» scrive il sindaco in una nota. «Antichi linguaggi violenti, oggi, sono rielaborati sui social media traducendosi in vere e proprie campagne d’odio razzista, su cui costruiscono il proprio consenso elettorale leader politici populisti e xenofobi, anche nel nostro Paese. L’impegno degli uomini giusti dev’essere, oggi come ieri, la Resistenza e la costruzione di una Memoria collettiva, non retorica e imbalsamata, ma viva ed efficace, che ci aiuti a capire che con impegno, sacrificio e passione civile, si può scrivere una storia diversa e il male si può fermare. Così avvenne, in quel 27 gennaio 1945».

Il programma dell’incontro:

Saluti Istituzionali

Prof. Corrado De Benedittis, Sindaco di Corato

Rag. Beniamino Marcone, assessore alle Politiche educative e culturali

Prof Eliseo Tambone, Consigliere comunale

Interventi

Prof. Raffaele Pellegrino, Università di Bari e Dott. Fabio di Gennaro, pianista. "La storia del campo di concentramento di Terezin tra musica e orrore"

Prof. Davide Assael, filosofo. "Libertà di coscienza in Piero Martinetti"

Prof. Giorgio Rizzoni. "Comunità ebraica ferrarese"

Dott.ssa Rossella D'Abramo, autrice del libro "Il senso di colpa"

Prof.ssa Luisella Mascoli, Donatore di voce e Presidio Del Libro Corato, reading da "Siamo partiti cantando'"

Modera: dott. Gaetano Danilo Cialdella