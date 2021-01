Formazione, gruppi d'acquisto e digitalizzazione. Nasce Connect, la rete coratina delle partite Iva

«A Corato è sempre mancata la collaborazione tra commercianti, professionisti, artigiani, imprese. Connect mette al centro la connessione tra queste figure per poter crescere insieme». Domenico Marcone è uno dei dieci imprenditori che ha deciso di creare Connect, la rete di partite Iva coratine che nei giorni scorsi si è presentata all'amministrazione comunale in un incontro a Palazzo di Città.

L'associazione è stata formalizzata l'11 gennaio, conta già 35 associati ed è in procinto di ottenere il patrocinio del Comune. «Il sindaco De Benedittis e gli assessori Marcone e Bucci ci hanno comunicato il loro appoggio. Voglio specificare che la nostra è assolutamente un'associazione apolitica. Dialogheremo con tutte le istituzioni a prescindere dal colore politico»

Nel comunicato redatto prima dell'incontro l'associazione spiega che «si pone come promotrice di una "rete di imprese", dando agli associati, la possibilità di usufruire di convenzioni e di condizioni agevolate per i servizi essenziali relativi alla gestione della propria attività, oltre a promuovere l'interscambio di beni e servizi tra le attività stesse».

Ma cosa significa concretamente? «Le idee che abbiamo sviluppato sono diverse. - dice Marcone - Partiamo dai gruppi d'acquisto. Potremo acquistare quantitativi più alti di beni o servizi con un notevole risparmio per le singole attività associate. Ad esempio, invece di comprare singolarmente dieci bottiglie di igienizzanti faremo un ordine da mille, con una forte scontistica».

«Poi c'è il tema della formazione. Saranno istituiti corsi gratuiti di marketing, creazione e gestione di negozi on-line per tutti gli associati. E ancora, avremo una linea diretta con RetImpresa e Confcommercio. Faremo rete nella ricerca di finanziamenti e agevolazioni fiscali».

Sono previsti vantaggi anche per gli utenti finali, ovvero i consumatori. «Attraverso un gruppo Telegram già attivo verranno postate e messe in vetrina offerte esclusive da parte di tutti gli associati. Abbiamo previsto anche una speciale cartina su Google Maps per permettere ai nostri clienti di trovarci più facilmente. Grazie al continuo confronto cerchiamo di sviluppare continuamente idee, anche per il futuro come la creazione di un gruppo di rider per le consegne a domicilio».

L'iniziativa è figlia del Covid e della crisi economica che il virus porta con sè? Nì. «Siamo in un pieno deserto digitale - spiega Domenico Marcone - ed è arrivato il momento di colmarlo. Le imprese che vorranno trovarsi al sicuro domani devono trovare rimedio oggi».

Per comunicare con l'associazione la mail di riferimento è coratoconnect@gmail.com. Qui, invece, i punti dove ricevere fisicamente informazioni.

Intimo a Fior di Pelle – viale Vittorio Veneto, 153

Over Kids – piazza Vittorio Emanuele, 62

Exò abbigliamento – via Castel del Monte, 108

Phonix Store – viale Cadorna, 79/81

Sistemcasa – viale Ettore Fieramosca, 144/146