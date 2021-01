Pasquale, Davide e Fabio hanno vent'anni e negli ultimi dieci giorni hanno ripulito altrettanti spazi che i loro coetanei hanno sporcato, animati soltanto dalla voglia di rendere il proprio paese più bello e di prendersi cura dell'ambiente prima che sia troppo tardi.

La loro, in realtà, è anche testimonianza di una generazione che non deve essere etichettata come irresponsabile. La scelta di armarsi di sacchi neri e ramazze nasce proprio da qui. «Stavamo bevendo una birra in via Ricci (tra via Francavilla e via Belvedere ndr) - racconta Pasquale - in uno spiazzo frequentato da noi ragazzi, sempre pieno di bottiglie di birra vuote. Un signore di passaggio ci ha ammoniti, dando a noi la colpa di tutta quella spazzatura. Gli abbiamo spiegato che siamo totalmente contrari all'abbandono dei rifiuti e il giorno dopo ci siamo dati da fare».

L'indomani hanno raccolto mozziconi di sigarette, bottiglie di birra e cartacce differenziandoli in quattro bustoni. Di lì, qualche giorno dopo, si sono occupati della piazzetta di Torre Palomba, altro luogo lontano dai consueti centri di aggregazione dove, durante la pandemia, i ragazzi si riuniscono. Questa volta a dar man forte ai tre giovani anche qualche amico che ha subito aderito all'iniziativa.

L'ultima area ripulita solo pochi giorni fa è un parcheggio nei pressi dell'ospedale, alle spalle di Corte Bracco. «Qui la sporcizia era ancora più evidente. - dice Davide - Le bottiglie erano lì da così tanto tempo da essere ingiallite e c'erano buste della spazzatura lasciate lì da qualcuno». Anche questa volta hanno riempito diversi sacchi d'immondizia, portati poi all'Asipu.

«Pulire non basta. - spiega Fabio - È necessario fare quadrato e sensibilizzare». È nata così la pagina Instagram Clean Faces Happy Faces che si propone di far conoscere le loro iniziative ad un numero sempre più elevato di persone, magari quegli stessi coetanei che sporcano. «Abbiamo tante idee in mente per rendere la città più vivibile. Vorremmo parlarne con il sindaco».

Il tempo e gli strumenti messi a disposizione dei ragazzi sono ripagati soltanto dal piacere di dare una mano. «In futuro ci piacerebbe che questa iniziativa sia sostenuta da qualche imprenditore, almeno per ripagare i costi vivi».

«C'è una frase detta da quel signore - dice Pasquale - che ha fatto scattare in noi la voglia di fare qualcosa per la nostra città: "Ragazzi, qui vengono tanti bambini a giocare. Domani potrebbero essere i vostri figli". Ecco, è importante che tutti sappiano che il nostro futuro e quello di chi verrà dopo di noi, passa dal rispetto di ciò che ci circonda e ogni giorno che passa è sempre più tardi tornare indietro».