Accreditati i buoni spesa, ecco la lista dei negozi in cui utilizzarli

Sono stati accreditati ieri, tramite sms, i buoni spesa a coloro che hanno partecipato al bando in favore di famiglie in condizione di disagio economico, emanato lo scorso 14 dicembre dal Comune. I buoni spesa permettono l'acquisto di beni alimentari, bevande, articoli per l’igiene della casa e della persona. Per utilizzarli è necessario recarsi nei negozi aderenti muniti di tessera sanitaria e del pin ricevuto tramite sms.

Questa la lista (consultabile anche sul sito https://corato.wellcomecard.it/punti-vendita) degli esercizi commerciali nei quali è possibile fare acquisti utilizzando i buoni spesa:

MACELLERIA BALDUCCI DOMENICO - Corato, VIA A. DE GASPERI N. 3 - 0808985971

CASAMICA - Corato, VIA ANDRIA 26 - 3408850127

CENTRAL MARKET DI PASQUALE SELVAROLO - Corato, VIA GIUSEPPE VERDI 5/a - 3334420493

DESPAR - Corato, Via della Macina, 17 - 080/3720387

DETERSHOP DI D'ORIA DAVIDE - Corato, PIAZZA XX SETTEMBRE 37 - 0803215702

FARMACIA DI GIROLAMO ALFONSO - Corato, VIALE CADORNA N.67 - 080/8983217

ECOTECA - Corato, VIALE IV NOVEMBRE 54 - 3401385857

EUROSPAR - Corato, Via Cadorna ang. Via Paolucci - 080/3720387

FARMACIA S.ELIA - Corato, VIA S. ELIA 135 - 0808987584

FARMACIA APULIA - Corato, via Santa Faustina Kowalska 26 - 080 8724392

FARMACIA CANTATORE - Corato, viale Ettore Fieramosca 176 - 0808721525

FARMACIA FRIULI - Corato, Viale Friuli 75 - 0808727661

FARMACIA MUSCI GIANPAOLO - Corato, Via Don Minzoni, 165 - 0808721228

FARMACIA SAMARELLI DOTT.VINCENZO - Corato, Largo Plebiscito, 15 - 0808721776

FARMACIA SAN CATALDO - Corato, VIA FRANCAVILLA 3/r - 0808981163

ALIMENTARI FERRARA MARIO - Corato, VIALE V. VENETO, 137 - 0808417600

HOUSE COFFEE - Corato, VIALE ETTORE FIERAMOSCA 14

INTERSPAR - Corato, Via Gravina ang. Via Prenestina - 0803720387

LA BOTTEGA DEL GUSTO - Corato, PIAZZA VENEZUELA, 19 - 3476681539

MARKET CUSMAI - Corato, VIA CASTEL DEL MONTE 38 - 3477085201

MAZZILLI GIUSEPPE - Corato, VIA T. TASSO 16 - 0808981855

MD - Corato, Via San Vito Statale 0818156111

MISTER RISPARMIO - Corato, VIA SANT'ELIA 160 - 0802145475

MURGIA CARNI - Corato, Viale Ettore Fieramosca 49/51- 3423543474

PARAFARMACIA ERBORISTERIA FIORE - Corato, via Dante, 19 - 0808726312

MACELLERIA QUERCIA PASQUALE - Corato, VIA E. ZOLA 57 - 3403135930

SUPERMERCATI DOK - Corato, VIA GRAVINA, 84 - 0883404111

SUPERMERCATI DOK - Corato, VIALE VITTORIO VENETO, 62/A - 0883404111

SUPERMERCATI DOK - Corato, P.ZZA XX SETTEMBRE, 9/10 - 0883404290

SUPERMERCATO DELIZIE E BONTA' DI ARDITO MARIA - Corato, VIA SAN SILVESTRO 1 - 0808728393