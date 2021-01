Addio ai furbetti della transenna: via libera ai lavori per i nuovi varchi elettronici

Lo ha annunciato il comandante Peppino Loiodice mercoledì sera durante la celebrazione di San Sebastiano: dalla prossima settimana partiranno i lavori per l'installazione dei nuovi varchi elettronici che si aggiungeranno ai cinque già presenti, utilizzati per l'accesso alla Ztl del centro storico.

Ne saranno messi in funzione altri 11. Cinque saranno posizionati dall'altro capo dei varchi già esistenti (via Mercato, via Ribatti, via Duomo lato corso Mazzini, vico Gisotti e via San Benedetto), per impedire ai furbetti di accedere in retromarcia e parcheggiare nella zona a traffico limitato quando la ztl è attiva. Gli altri sei verranno installati lungo i due corsi cittadini per impedire l'accesso agli automobilisti sui tratti interessati dalla zona a traffico limitato nei giorni festivi.

In questo modo i varchi andranno a sostituire le transenne che vengono posizionate nei punti d'accesso ma che vengono molto spesso spostate abusivamente. Secondo il progetto approvato dal commissario prefettizio Rossana Riflesso nel 2019, i varchi saranno installati all'ingresso di corso Garibaldi (dove c'è il vecchio liceo classico), su via Carmine e su via Castel del Monte a ridosso del corso. E ancora all'inizio di corso Mazzini, in prossimità di via Matteo Renato Imbriani, su via Bove e su piazza Cesare Battisti. L'introduzione dei varchi elettronici non avrà ripercussioni per residenti e titolari delle attività commerciali che, su richiesta, potranno essere inseriti nel database delle targhe consentite e accedere liberamente.

L'ampliamento della Ztl è stato finanziato interamente dalla Città Metropolitana. Rientra infatti nel maxi progetto "Risparmio energetico e smart city efficiente", presentato nel 2017 durante l'amministrazione Mazzilli che comprende anche la sostituzione dei semafori con nuove strutture a Led, opera già effettuata l'anno scorso e l'incremento della rete di videosorveglianza con la dotazione di nuove telecamere e un miglioramento delle immagini, utilizzando la fibra e un sistema wi-fi. In questo caso non c'è ancora una data di inizio ma i tempi sono abbastanza brevi.

Il Comune ha già ricevuto l'autorizzazione da parte del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, un passaggio fondamentale per l'attivazione dei nuovi varchi che - salvo intoppi - dovrebbe avvenire per l'inizio dell'estate.