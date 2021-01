Una festa di San Sebastiano diversa dal solito, senza la consueta componente istituzionale svolta a Palazzo di Città ma con un'appendice alla messa celebrata da don Antonio Maldera che ha visto il comandante Peppino Loiodice raccontare il lavoro svolto dalla polizia locale durante la pandemia e annunciare alcune novità.

Al santuario della Madonna delle Grazie erano presenti i rappresentanti di tutte le forze di polizia e delle associazioni di volontariato che operano sul territorio cittadino, oltre al sindaco De Benedittis, buona parte della giunta e diversi consiglieri comunali.

A margine della celebrazione eucaristica con la speciale preghiera del vigile urbano, scritta dagli agenti della polizia locale di Corato, il comandante facente funzione, Peppino Loiodice, ha annunciato il potenziamento del sistema di telesorveglianza e gli interventi - che cominceranno la prossima settimana - per l'ampliamento della Ztl. «Chiederò all'amministrazione pieno sostegno per questi progetti e per rafforzare il personale. La vecchia generazione ci ha lasciata e non è stata sostituita». Loiodice ha poi ricordato i colleghi che sono venuti a mancare nel 2020: Fedele Tarantini, Luigi Quercia e Nunzio Cavuoto.

«Quest'anno abbiamo stretto ancor di più il rapporto di collaborazione con gli altri corpi di polizia - ha continuato il comandante Loiodice - e abbiamo lavorato proficuamente con la procura di Trani che ci ha affidato incarichi delicati, come le indagini sulla salute delle persone nell'ospedale o gli accertamenti, di solito effettuati dalla Guardia di Finanza, in alcune aziende».

Pochi e mirati gli encomi e i riconoscimenti. L'unico encomio consegnato da Loiodice è stato assegnato all'ispettore Michele Zitoli che, durante la pandemia, si è speso per gestire al meglio l'emergenza, partecipando alle riunioni del Coc e facendo da tramite con le istituzioni sanitarie.

Una targa è stata consegnata a Domenico Scavo, nipote di Domenico Leone, bracciante coratino che nel '44 aiutò i carabinieri contro i tedeschi, rimanendo ucciso. Premiate anche due donne: alla sovrintendente Grazia Tandoi è andata la medaglia pedagogica, mentre un mazzo di fiori è stato donato a Isa Di Savino, agente in pensione. A questi si aggiunge la targa donata dal Comune di Corato a tutto il comando.

«Corato ha bisogno di punti di riferimento forti - dice il sindaco De Benedittis rivolgendosi agli agenti - e voi siete un riferimento importante. L'impegno dell'amministrazione è quello di ricostruire il corpo di polizia locale attraverso nuove assunzioni, traendo il massimo da quanto ci è concesso dalla legge».