Il Papa ringrazia il sindaco per gli auguri di compleanno. «Una carezza di cui la città ha bisogno»

Sua Santità, Papa Francesco, per il tramite della Segreteria di Stato Vaticana, ha scritto al Sindaco Corrado De Benedittis ringraziando per gli auguri a Lui rivoltigli, in occasione del suo 84° compleanno e del Natale. Invitando ad avere fiducia e speranza, anche in questo tempo di pandemia e di incertezza, il Papa ha impartito di cuore la benedizione apostolica augurando luce, gioia e pace, in abbondanza.

«È una carezza, di cui la città ha bisogno» commenta De Benedittis. «Serve una rigenerazione dello spirito, a prescindere che si sia laici o credenti. È tempo di riscoprire valori come rispetto, stima reciproca e centralità del bene comune».